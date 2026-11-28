Zdjęcie kontekstowe: Trener Marek Papszun (Legia Warszawa) podczas meczu polskiej ligi PKO BP Ekstraklasa 2026/2027 pomiędzy Cracovią Kraków a Legią Warszawa na Stadionie Miejskim. Wynik końcowy: Cracovia Kraków 1:1 Legia Warszawa. — SOPA Images, SOPA Images Limited / alamy Na zdjęciu: Trener Marek Papszun (Legia Warszawa) podczas meczu polskiej ligi PKO BP Ekstraklasa 2026/2027 pomiędzy Cracovią Kraków a Legią Warszawa na Stadionie Miejskim. Wynik końcowy: Cracovia Kraków 1:1 Legia Warszawa.

Sytuacja kadrowa przed meczem Legia Warszawa – Wieczysta Kraków

Legia Warszawa podejmie Wieczystą Kraków w niedzielę, 29 listopada o godz. 17:30 na Stadionie Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obie drużyny przystąpią do spotkania sezonu zasadniczego Ekstraklasy 2026/27 po ligowych zwycięstwach. Gospodarze spróbują utrzymać kontakt z czołówką, natomiast goście potrzebują punktów, by poprawić położenie na dole tabeli.

Marek Papszun ostateczną ocenę sytuacji kadrowej Legii odłożył do dnia meczu. Szkoleniowiec mówił przed spotkaniem o pewnych trudnościach, ale nie określał ich mianem dużych problemów.

W barwach Wieczystej niepewny jest występ Mateusza Wieteski, który zmaga się z urazem mięśniowym. Obrońca podkreślał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, jaką rolę chciałby odgrywać w zespole. – Ja sam czuję, że mogę być liderem Wieczystej zarówno na boisku, jak i poza nim. Jeśli więc będę miał zdrowie, to wiem, że mogę tej drużynie dużo dać – deklarował.

Nierozstrzygnięta jest również kwestia kartkowego zawieszenia Mikkela Maigaarda. Pomocnik pozostaje kandydatem do gry w środku pola, ale ani jego występ, ani przymusowa pauza nie są jeszcze przesądzone.

Możliwe składy na mecz Legia Warszawa – Wieczysta Kraków

Papszun może postawić na ustawienie 3-4-2-1 z Łukaszem Zjawińskim na szpicy oraz Michalem Ševčíkiem i Bogdanem V’Yunnikiem za jego plecami. Poniższe zestawienia to warianty prawdopodobne, a nie oficjalnie potwierdzone składy.

Legia Warszawa (3-4-2-1): Otto Hindrich – Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Robert Deziel Jr – Paweł Wszołek, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka, Kacper Chodyna – Michal Ševčík, Bogdan V’Yunnik – Łukasz Zjawiński.

Wieczysta Kraków (3-4-3), możliwe wybory w poszczególnych formacjach: Mateusz Kochalski w bramce; Aleksandar Djermanović, Antonio Milić i Duje Dujmović w obronie; Karol Fila, Petar Pusić, Mikkel Maigaard (występ niepewny) i Kamil Pestka w pomocy; Tobias Christensen i Lucas Piazon na skrzydłach ataku.

W środku pola gospodarzy kluczową postacią może być Kapustka. – Bartek Kapustka jest kapitanem drużyny i nie przez przypadek jednym z jej liderów – nie tylko takim zarządzającym, ale również pod względem jakości – podkreślił Papszun na przedmeczowej konferencji. To mocna ocena znaczenia pomocnika dla zespołu, choć nie przesądza jeszcze o wyjściowej jedenastce na niedzielę.

Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli

Przed niedzielnym spotkaniem Legia zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 27 punktów po 15 meczach, z kolei Wieczysta plasuje się na osiemnastej pozycji i ma 11 punktów po tylu samo występach. Układ tabeli może ulec zmianie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Warszawianie zanotowali dotąd siedem zwycięstw, sześć remisów i dwie porażki, zdobywając 26 bramek i tracąc 15. Na własnym stadionie ich bilans to trzy wygrane, dwa remisy i dwie porażki przy stosunku bramek 15:9. Ostatnio, 22 listopada, pokonali na wyjeździe Wisłę Płock 1:0. Zwycięstwo zapewnił Zjawiński, trafiając do siatki już w piątej minucie po podaniu Rúbena Vinagre.

Z kolei krakowianie mają na koncie trzy zwycięstwa, dwa remisy i dziesięć porażek przy bilansie bramek 20:29. Szczególnie wymagające są dla nich delegacje: raz wygrali, raz zremisowali i ponieśli siedem porażek, strzelając 11 i tracąc 20 goli. Do stolicy przyjadą jednak podbudowani wygraną 2:1 z Motorem Lublin z 23 listopada. Po trafieniu Fábio Ronaldo w 24. minucie wyrównał Wieteska w 29. minucie po asyście Bena Ledermana, a wynik w 65. minucie ustalił José Antonio de la Rosa Garrido po zagraniu Efthymisa Koulourisa.

– Wieczysta to zespół, który ma większy potencjał niż to, co dotychczas wypracowali – ocenił Papszun na konferencji prasowej cytowanej przez Legia.com. Szkoleniowiec zapowiedział chęć wykorzystania słabszych stron rywala. W trakcie przygotowań zwracał uwagę na poszczególne fazy gry, nawiązując do problemów z przejściami z obrony do ataku w starciu z Rakowem. Zaznaczył również, że Legia musi przygotować się na różne scenariusze niedzielnego meczu.