Zdjęcie kontekstowe: Mediolan, Włochy. 22 listopada 2026 r. Stadion Meazza. Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej Serie A. AC Milan – Frosinone. Christian Pulisic, Milan. — Cristiano Barni / alamy Na zdjęciu: Mediolan, Włochy. 22 listopada 2026 r. Stadion Meazza. Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej Serie A. AC Milan – Frosinone. Christian Pulisic, Milan.

Frosinone – Parma: gospodarze rozstrzygnęli mecz po przerwie

W sobotnim spotkaniu Serie A na Stadio Benito Stirpe Frosinone podejmowało Parmę. Mecz rozegrany 28 listopada zakończył się wygraną gospodarzy 3:0, choć do przerwy żadna z drużyn nie znalazła drogi do siatki. Wszystkie bramki zdobył Tomáš Bobček, który rozpoczął zawody w podstawowym składzie.

W 24. minucie niecelnie uderzył Nesta Elphege. ANSA oceniła, że Parma zachowywała zwartą organizację, natomiast Frosinone nie potrafiło zwiększyć tempa ani skutecznie naciskać na rywala na całym boisku.

W 55. minucie wynik otworzył Bobček. Cztery minuty później jego próbę głową zatrzymała obrona Parmy, ale kolejna bramka padła już w 61. minucie. Napastnik wykorzystał podanie Patrizia Masiniego i gospodarze prowadzili 2:0.

Parma próbowała odpowiedzieć za sprawą Adriána Bernabé. W 63. minucie pomocnik oddał celny strzał, jednak Lorenzo Palmisani skutecznie interweniował. Z kolei w 79. minucie Bobček skompletował hat-tricka po asyście rezerwowego Alessia Zerbina, ustalając rezultat na 3:0.

Autor trzech trafień spędził na boisku 82 minuty. Oddał sześć strzałów, w tym cztery celne, i to on przesądził o zwycięstwie Frosinone. Gospodarze zakończyli mecz z przewagą 21:15 w strzałach oraz 10:3 w uderzeniach celnych.

Alberto Gilardino po spotkaniu przyznał, że Parma spodziewała się takiego rywala. W rozmowie ze Sky Sport trener gości wskazał, że po przerwie Frosinone zwiększyło tempo, a objęcie prowadzenia przełamało równowagę meczu. Wytknął też swojemu zespołowi powtarzanie błędów z poprzedniego tygodnia.

– Mam obrońców, którzy potrafią grać w trójce, ale dziś z konieczności musieliśmy kończyć mecz czwórką w defensywie. Mamy predyspozycje do tego, by zmieniać ustawienie w trakcie gry – powiedział Gilardino.

Frosinone – Parma 3:0 (0:0)

1:0 Tomáš Bobček 55′

2:0 Tomáš Bobček 61′

3:0 Tomáš Bobček 79′