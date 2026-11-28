Frosinone – Parma: gospodarze rozstrzygnęli mecz po przerwie
W sobotnim spotkaniu Serie A na Stadio Benito Stirpe Frosinone podejmowało Parmę. Mecz rozegrany 28 listopada zakończył się wygraną gospodarzy 3:0, choć do przerwy żadna z drużyn nie znalazła drogi do siatki. Wszystkie bramki zdobył Tomáš Bobček, który rozpoczął zawody w podstawowym składzie.
W 24. minucie niecelnie uderzył Nesta Elphege. ANSA oceniła, że Parma zachowywała zwartą organizację, natomiast Frosinone nie potrafiło zwiększyć tempa ani skutecznie naciskać na rywala na całym boisku.
W 55. minucie wynik otworzył Bobček. Cztery minuty później jego próbę głową zatrzymała obrona Parmy, ale kolejna bramka padła już w 61. minucie. Napastnik wykorzystał podanie Patrizia Masiniego i gospodarze prowadzili 2:0.
Parma próbowała odpowiedzieć za sprawą Adriána Bernabé. W 63. minucie pomocnik oddał celny strzał, jednak Lorenzo Palmisani skutecznie interweniował. Z kolei w 79. minucie Bobček skompletował hat-tricka po asyście rezerwowego Alessia Zerbina, ustalając rezultat na 3:0.
Autor trzech trafień spędził na boisku 82 minuty. Oddał sześć strzałów, w tym cztery celne, i to on przesądził o zwycięstwie Frosinone. Gospodarze zakończyli mecz z przewagą 21:15 w strzałach oraz 10:3 w uderzeniach celnych.
Alberto Gilardino po spotkaniu przyznał, że Parma spodziewała się takiego rywala. W rozmowie ze Sky Sport trener gości wskazał, że po przerwie Frosinone zwiększyło tempo, a objęcie prowadzenia przełamało równowagę meczu. Wytknął też swojemu zespołowi powtarzanie błędów z poprzedniego tygodnia.
– Mam obrońców, którzy potrafią grać w trójce, ale dziś z konieczności musieliśmy kończyć mecz czwórką w defensywie. Mamy predyspozycje do tego, by zmieniać ustawienie w trakcie gry – powiedział Gilardino.
Frosinone – Parma 3:0 (0:0)
1:0 Tomáš Bobček 55′
2:0 Tomáš Bobček 61′
3:0 Tomáš Bobček 79′