Arsenal FC – Borussia Dortmund – Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka — Richard Pelham / getty Na zdjęciu: Arsenal FC – Borussia Dortmund – Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka

Mikel Arteta o stawce meczu Arsenalu z Manchesterem City

Arsenal Mikela Artety podejmie na Emirates Stadium Manchester City prowadzony przez Enzo Marescę. Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami trener Kanonierów podkreślił wagę domowych starć z czołowymi rywalami, ale nie zamierzał traktować niedzielnej rywalizacji jak finału walki o mistrzostwo.

– Kiedy gramy u siebie z czołowymi zespołami, takie mecze nabierają kluczowego znaczenia w walce o tytuł. Wiemy, jak ważne są te spotkania. Ale z drugiej strony jesteśmy w listopadzie i wciąż mamy przed sobą dużo grania – mówił Arteta, którego wypowiedzi przytoczyła agencja AFP.

Hiszpan, zapytany o przyczyny potknięć City, nie podjął się ich wyjaśnienia. – Nie wiem, to pytanie do nich – odpowiedział.

Szkoleniowiec Arsenalu z uznaniem wypowiedział się również o Maresce. – Znam Enzo osobiście i jest fenomenalnym człowiekiem. Żyje futbolem i jest bardzo analityczny – stwierdził Arteta.

Ambicji własnej drużyny trener nie zamierzał przy tym tonować. Mówił o większym głodzie ponownego sukcesu i chęci wspólnego przeżywania takich chwil. Nie była to jednak obietnica mistrzostwa, lecz deklaracja motywacji do dalszej pracy.

Arteta powiedział także, że dokonania Manchesteru City pod wodzą Pepa Guardioli są dla niego inspiracją. – Z pewnością można się z tego uczyć. To inspiruje do wejścia na inny poziom. Taki właśnie poziom Manchester City wniósł do tej ligi, ponieważ to, czego dokonali, jest bezprecedensowe – podkreślił trener Kanonierów.

Spotkanie Arsenalu z Manchesterem City w Premier League zaplanowano na niedzielę, 29 listopada. Pierwszy gwizdek na Emirates Stadium zabrzmi o godzinie 17:30 czasu polskiego.