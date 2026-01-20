Arsenal włącza się do walki o wielki transfer! Celem gwiazda Interu

Arsenal może przeprowadzić hit transferowy. Kanonierzy dodali na swoją listę życzeń Federico Dimarco. Gwiazda Interu Mediolan jest też pod obserwacją Manchesteru United - przekazuje "Tuttosport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Federico Dimarco trafił na listę życzeń Arsenalu

Arsenal znajduje się na dobrej drodze, aby sięgnąć po upraggniony tytuł mistrza Premier League. Podopieczni Mikela Artety od początku rozgrywek ligowych spisują się bardzo dobrze i nie zaszkodził im nawet gorszy ostatni występ. Kanonierzy podzielili się punktami z Nottingham Forest (0:0). W zasadzie ten remis sprawił, że powiększyła się ich przewaga w tabeli nad Manchesterem City.

We wtorkowy wieczór Arsenal zagra z Interem Mediolan w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kanonierzy tego dnia nie tylko będą rywalizowali z włoskim rywalem, ale również będą obserwowali ich czołowego gracza. Dziennik „Tuttosport” poinformował, że w kręgu zainteresowań zespołu z Londynu znalazł się Federico Dimarco.

Reprezentant Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, a Arsenal nie jest jedynym zespołem, który ma go na liście życzeń. Wahadłowy jest także na radarze Manchesteru United. Zapowiada się zatem interesująca walka o transfer tego zawodnika, choć trudno się spodziewać, że opuści drużynę Nerazzurrich.

Federico Dimarco w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż cztery trafienia, a także siedem asyst.