Arka zaskoczyła Pogoń. Fantastyczne trafienie na wagę zwycięstwa [WIDEO]

Arka Gdynia pokonała Pogoń Szczecin 2:1. To pierwsze zwycięstwo podopiecznych Dawida Szwargi w tym sezonie.

Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin i Arki Gdynia

Arka pokonuje Pogoń Szczecin 2:1

W sobotnie popołudnie na Stadionie Miejskim w Gdyni, Arka podejmowała Pogoń Szczecin w ramach 4. kolejki Ekstraklasy. Ekipa Dawida Szwargi okazała się lepsza i odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Wynik spotkania został otwarty w 38. minucie za sprawą bramki Danijela Loncara. Po rozegraniu rzutu rożnego Kamil Grosicki dośrodkował w pole karne, co wykorzystał Chorwat, który skierował piłkę do siatki.

GOL! Loncar na 1:0 i Pogoń otwiera wynik w Gdyni! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/o75No3vhmE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 9, 2025

Jednak Portowcy nie cieszyli się prowadzeniem zbyt długo. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Arka wyrównała na 1:1 po dobrze rozegranej akcji. Marcel Predenkiewicz zagrał w pole karne do Percana, który następnie podał do Sebastiana Kerka i ten oddał strzał, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki.

Szybka odpowiedź Arki! Sebastian Kerk trafia do siatki, choć rykoszet tutaj sporo pomógł… 😉



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/Onf9fuM58V — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 9, 2025

W 78. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Eftimis Kuluris. Damian Węglarz pewnie obronił strzał greckiego napastnika Pogoni. Dwie minuty póżniej Arka objęła prowadzenie po kapitalnym strzale Kamila Jakubczyka.

JAKUBCZYK! ALEŻ PIĘKNY GOL DLA ARKI! 😍😍😍



Czy Pogoń zdąży jeszcze odpowiedzieć? 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/D0KRRYcPx8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 9, 2025

Arkę Gdynię za tydzień czeka starcie na wyjeździe z GKS Katowice, a Pogoń Szczecin zmierzy się z przyszłą niedzielę 17 sierpnia z Górnikiem Zabrze.