Arka zaskoczyła Pogoń. Fantastyczne trafienie na wagę zwycięstwa [WIDEO]

Arka pokonuje Pogoń Szczecin 2:1
W sobotnie popołudnie na Stadionie Miejskim w Gdyni, Arka podejmowała Pogoń Szczecin w ramach 4. kolejki Ekstraklasy. Ekipa Dawida Szwargi okazała się lepsza i odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
Wynik spotkania został otwarty w 38. minucie za sprawą bramki Danijela Loncara. Po rozegraniu rzutu rożnego Kamil Grosicki dośrodkował w pole karne, co wykorzystał Chorwat, który skierował piłkę do siatki.
Jednak Portowcy nie cieszyli się prowadzeniem zbyt długo. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Arka wyrównała na 1:1 po dobrze rozegranej akcji. Marcel Predenkiewicz zagrał w pole karne do Percana, który następnie podał do Sebastiana Kerka i ten oddał strzał, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki.
W 78. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Eftimis Kuluris. Damian Węglarz pewnie obronił strzał greckiego napastnika Pogoni. Dwie minuty póżniej Arka objęła prowadzenie po kapitalnym strzale Kamila Jakubczyka.
Arkę Gdynię za tydzień czeka starcie na wyjeździe z GKS Katowice, a Pogoń Szczecin zmierzy się z przyszłą niedzielę 17 sierpnia z Górnikiem Zabrze.