Śląsk Wrocław kończy rok nie tylko poza podium, ale także poza strefą barażową. Wojskowi tylko zremisowali ze Stalą Rzeszów w 19. kolejce Betclic 1. Ligi.

Paweł Andrachiewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wroclaw - Stal Rzeszów

Śląsk nie przybliżył się do Ekstraklasy

Szybki powrót do Ekstraklasy? Śląsk Wrocław ciągle może zrealizować ten scenariusz, jednak aktualnie nie jest tego nawet bliski. Podopieczni Ante Šimundžy w ostatnim meczu roku mierzyli się ze Stalą Rzeszów. Ewentualne zwycięstwo przybliżyłoby Wojskowych do podium, natomiast goście w przypadku wygranej zrównaliby się punktami z trzecim zespołem ligowej stawki,

Wrocławianie tylko planowali, natomiast rzeszowianie swój plan realizowali. Już w 5. minucie Patryk Warczak znakomicie dośrodkował w pole karne, a Sebastien Thill kapitalną główką pokonał Michała Szromnika.

Idealne wykończenie THILLA 😎 #ŚLĄSTA 0:1



👉 Oglądaj wszystkie mecze na TVP Sport, w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/INnFfYN75N — Betclic 1 Liga (@_1liga_) December 8, 2025

Trafienie reprezentanta Luksemburga obudziło gospodarzy. W 20. minucie Luka Marjanac skorzystał z podania Piotra Samca-Talara i strzałem przy słupku zaskoczył bramkarza Stali. Swiatosław Waniwśkyj w tej sytuacji mógł zachować się lepiej.

Kibice zgromadzeniu na Tarczyński Arena nie zobaczyli już więcej goli. Śląsk nie wykorzystał okazji i z dorobkiem 30 punktów kończy rok na 7. lokacie, a więc poza strefą barażową. Z kolei ekipa z Rzeszowa wywalczyła o jedno oczko więcej i jest piąta.

Śląsk Wrocław – Stal Rzeszów 1:1 (1:1)

Marjanac 20′ – Thill 5′