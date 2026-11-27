Frank Lampard o wyjeździe Coventry na Elland Road
Leeds United podejmie Coventry City na Elland Road w sobotę, 28 listopada, o godzinie 16:00 czasu polskiego. Przed spotkaniem Premier League Frank Lampard, trener gości, odpowiadał na pytania o taktykę i swoje relacje z kibicami gospodarzy.
Podczas konferencji 26 listopada szkoleniowiec nie chciał zdradzić, czy zmieni ustawienie zespołu na starcie z Leeds. – Nie jestem pewien, czy powinienem mówić o tym przed meczem – odpowiedział, cytowany przez „Coventry Telegraph”.
Osobny wątek dotyczył chłodnych relacji trenera z fanami Leeds. Zapytany, czy można powiedzieć, że nie darzą się szczególną sympatią, przyznał: „Tak, można tak powiedzieć”. Wyraźnie oddzielił jednak tę kwestię od swojej oceny klubu.
– Mam szacunek do Leeds jako klubu. To fantastyczny klub piłkarski z bardzo silną społecznością kibiców – podkreślił Lampard podczas tej samej konferencji.
Obie drużyny przystąpią do sobotniej rywalizacji po ligowych zwycięstwach z 21 listopada. Coventry pokonało u siebie Crystal Palace 3:2, natomiast Leeds wygrało na wyjeździe z Chelsea aż 4:1. Dwie bramki w tym drugim spotkaniu zdobył Noah Okafor.
Ostatnie bezpośrednie starcie tych zespołów odbyło się 5 lutego 2025 roku, jeszcze w Championship. Leeds pokonało wówczas Coventry na terenie rywala 2:0.