Nottingham, Wielka Brytania. 19 września 2026 r. Frank Lampard, menedżer Coventry City, świętuje po końcowym gwizdku podczas meczu Premier League Nottingham Forest – Coventry City na stadionie City Ground w Nottingham. — Sportimage Ltd/Alamy Live News / Sportimage, Sportimage Ltd / alamy Na zdjęciu: Nottingham, Wielka Brytania. 19 września 2026 r. Frank Lampard, menedżer Coventry City, świętuje po końcowym gwizdku podczas meczu Premier League Nottingham Forest – Coventry City na stadionie City Ground w Nottingham.

Frank Lampard o wyjeździe Coventry na Elland Road

Leeds United podejmie Coventry City na Elland Road w sobotę, 28 listopada, o godzinie 16:00 czasu polskiego. Przed spotkaniem Premier League Frank Lampard, trener gości, odpowiadał na pytania o taktykę i swoje relacje z kibicami gospodarzy.

Podczas konferencji 26 listopada szkoleniowiec nie chciał zdradzić, czy zmieni ustawienie zespołu na starcie z Leeds. – Nie jestem pewien, czy powinienem mówić o tym przed meczem – odpowiedział, cytowany przez „Coventry Telegraph”.

Osobny wątek dotyczył chłodnych relacji trenera z fanami Leeds. Zapytany, czy można powiedzieć, że nie darzą się szczególną sympatią, przyznał: „Tak, można tak powiedzieć”. Wyraźnie oddzielił jednak tę kwestię od swojej oceny klubu.

– Mam szacunek do Leeds jako klubu. To fantastyczny klub piłkarski z bardzo silną społecznością kibiców – podkreślił Lampard podczas tej samej konferencji.

Obie drużyny przystąpią do sobotniej rywalizacji po ligowych zwycięstwach z 21 listopada. Coventry pokonało u siebie Crystal Palace 3:2, natomiast Leeds wygrało na wyjeździe z Chelsea aż 4:1. Dwie bramki w tym drugim spotkaniu zdobył Noah Okafor.

Ostatnie bezpośrednie starcie tych zespołów odbyło się 5 lutego 2025 roku, jeszcze w Championship. Leeds pokonało wówczas Coventry na terenie rywala 2:0.