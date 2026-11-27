Menedżer Aston Villi Unai Emery podczas konferencji prasowej w ośrodku treningowym Bodymoor Heath w Tamworth. Data wykonania zdjęcia: poniedziałek, 23 listopada 2026 r. — Nick Potts, PA Images / alamy Na zdjęciu: Menedżer Aston Villi Unai Emery podczas konferencji prasowej w ośrodku treningowym Bodymoor Heath w Tamworth. Data wykonania zdjęcia: poniedziałek, 23 listopada 2026 r.

Unai Emery o ofensywie Aston Villi przed starciem z Ipswich

Unai Emery buduje w Aston Villi grę opartą na utrzymywaniu się przy piłce i dominowaniu nad przeciwnikiem. Podczas piątkowej konferencji przed wyjazdem do Ipswich trener zwrócił jednak uwagę, że jego drużynie brakuje czasem większej liczby zawodników wspierających atak.

– Jednym z obszarów jest ofensywa. W tercji ataku musimy dawać z siebie więcej. Musimy też znaleźć równowagę między atakiem i obroną, by stwarzać okazje i zdobywać bramki – powiedział Emery, cytowany przez oficjalną stronę Aston Villi w publikacji z 27 listopada.

Szkoleniowiec wskazał konkretne elementy do poprawy: dryblingi, wbieganie za linię obrony i większy udział zawodników w akcjach pod bramką rywala. Oczekuje też lepszej współpracy pomocników oraz stoperów z napastnikami i skrzydłowymi. W jego ocenie to zadanie dla całego zespołu, a nie tylko graczy odpowiadających za wykończenie akcji.

– To praca zespołowa, ale także indywidualna pewność siebie napastników, skrzydłowych i zawodników na pozycji numer 10. Jesteśmy w trakcie tego procesu, budujemy drużynę – dodał trener.

Emery z uznaniem wypowiadał się również o organizacji taktycznej i proaktywnym stylu Ipswich. Jego zdaniem dobre ustawienie rywali utrudnia zarówno zdominowanie ich przy piłce, jak i jej odbiór oraz skuteczny pressing. Zaznaczył, że bez piłki gospodarze także próbują naciskać na przeciwnika. Wyróżnił Julio Enciso, a Gary’ego O’Neila określił jako doświadczonego, skutecznego i niezwykle nieustępliwego szkoleniowca, do którego ma ogromny szacunek.

Ipswich Town podejmie Aston Villę na stadionie Portman Road w sobotę, 28 listopada. Początek ligowego spotkania Premier League w sezonie 2026/27 zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego.