31.10.2026 Piłka nożna, 1. liga, 1. Bundesliga [Bundesliga], sezon 2026/2027, Bayer Leverkusen – Stuttgart (od lewej) Sebastian Hoeneß, trener główny Stuttgartu, oraz Dennis Seimen ze Stuttgartu świętują zwycięstwo. Końcowe świętowanie — dpa, dpa picture alliance / alamy Na zdjęciu: 31.10.2026 Piłka nożna, 1. liga, 1. Bundesliga [Bundesliga], sezon 2026/2027, Bayer Leverkusen – Stuttgart (od lewej) Sebastian Hoeneß, trener główny Stuttgartu, oraz Dennis Seimen ze Stuttgartu świętują zwycięstwo. Końcowe świętowanie

Stuttgart i Eintracht sąsiadują w tabeli Bundesligi

VfB Stuttgart zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt w sobotę, 28 listopada, o godzinie 18:30 czasu polskiego na MHP Arenie. Gospodarze w poprzednim ligowym występie zremisowali ze Schalke 04 0:0, a 7 listopada pokonali Werder Brema 1:0.

W środę zespół Sebastiana Hoeneßa przegrał natomiast na wyjeździe z Interem 0:2 w Lidze Mistrzów. Szkoleniowiec VfB dostrzegł jednak pozytywy w grze swoich piłkarzy.

– Dobrze weszliśmy w mecz, byliśmy odważni, aktywni i zrealizowaliśmy dużą część naszego planu – powiedział Sebastian Hoeneß, cytowany przez oficjalną stronę internetową Stuttgartu.

Bramki dla Interu zdobyli Petar Sučić w 57. minucie oraz Lautaro Martínez w 74. minucie po podaniu Federico Dimarco. Właśnie drugie trafienie rywali trener uznał za rozstrzygający moment spotkania.

Eintracht ostatnio wygrał z Hoffenheim 1:0. Zwycięstwo 21 listopada zapewnił Jonathan Burkardt, który trafił w 25. minucie po asyście Ansgara Knauffa. Wcześniej drużyna z Frankfurtu 7 listopada zremisowała w lidze z Paderbornem 2:2, a 1 listopada pokonała Hamburger SV 3:1.

Oscar Højlund w wypowiedzi zamieszczonej w oficjalnej zapowiedzi Eintrachtu wskazał, od czego mogą zależeć szanse gości w Stuttgarcie. Jego zdaniem nawiązanie do ostatnich występów, wspólna walka i zwarta gra mogą dać drużynie szansę na kolejne zwycięstwo.

Po dziesięciu rozegranych spotkaniach ligowych zespół z Frankfurtu zajmuje siódme miejsce, a Stuttgart jest ósmy.