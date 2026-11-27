Zdjęcie kontekstowe: Stadio Olimpico, Rzym, Włochy. 21 listopada 2026 r. Piłka nożna, włoska Serie A, Lazio – Lecce; Davide Frattesi z Lazio świętuje po zdobyciu gola na 3:0 — Action Plus Sports/Alamy Live News / Actionplus, Action Plus Sports Images / alamy Na zdjęciu: Stadio Olimpico, Rzym, Włochy. 21 listopada 2026 r. Piłka nożna, włoska Serie A, Lazio – Lecce; Davide Frattesi z Lazio świętuje po zdobyciu gola na 3:0

Torino – Lazio, czyli kadrowe wybory przed starciem w Serie A

Oliver Provstgaard ma rozpocząć mecz Torino z Lazio od pierwszej minuty, co zapowiedział Gennaro Gattuso. Spotkanie Serie A odbędzie się w sobotę, 28 listopada o godzinie 18:00 czasu polskiego na Stadio Olimpico Grande Torino.

Ignazio Abate nie będzie mógł skorzystać z Ardiana Ismajliego. Obrońca Torino pauzuje z powodu urazu dłoni. Gospodarze mogą wyjść w ustawieniu 3-5-2, z Che Adamsem i Giovannim Simeone w ataku.

Większe ubytki widać w defensywie Lazio. Adam Marušić i Nuno Tavares są niedostępni z powodu urazów mięśniowych, a Josip Šutalo zmaga się z kontuzją ścięgna podkolanowego. Pod znakiem zapytania stoi ponadto występ Kennetha Taylora, który narzeka na dolegliwości fizyczne. W środku pola szansę może otrzymać Fisayo Dele-Bashiru.

– Zasługiwał na więcej, niż mu dałem – przyznał Gattuso na konferencji prasowej, oceniając dotychczasowy czas gry Dele-Bashiru. – Ma cechy idealne na jutrzejszy mecz – dodał szkoleniowiec. Trener spodziewa się walki o drugie piłki i szybkich przejść do ataku. Jego słowa są więc wyraźnym sygnałem, że pomocnik może odegrać ważną rolę w tym spotkaniu, choć nie przesądzają o miejscu w jedenastce.

Możliwe składy na mecz Torino – Lazio

Poniższe zestawienia są możliwe, ale nie zostały jeszcze potwierdzone.

Torino (3-5-2): Lucas Perri – Pietro Comuzzo, Eray Cömert, Saúl Coco – Alessio Cacciamani, Gvidas Gineitis, Rolando Mandragora, Nikola Vlašić, Rafik Belghali – Che Adams, Giovanni Simeone.

Lazio (4-3-3): Christos Mandas – Alfonso Pedraza, Diogo Leite, Oliver Provstgaard, Romano Floriani Mussolini – Reda Belahyane, Davide Frattesi, Fisayo Dele-Bashiru – Mattia Zaccagni, Andrea Pinamonti, Gustav Isaksen.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych drużyn w Serie A rozegrano 1 marca 2026 roku. Torino wygrało wówczas z Lazio 2:0.