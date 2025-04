Znicz wciąż walczy o baraże. Odra szuka drugiej wygranej

Znicz Pruszków i Odra Opole zagrają we wtorkowym meczu Betclic 1. Ligi. Obie drużyny maja zupełnie różne cele na ten sezon.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Znicza Pruszków

Znicz się potknął, ale wciąż ma szanse na baraże

Znicz Pruszków po bardzo dobrym starcie rundy wiosennej stał się jednym z kandydatów do gry w barażach. Pokazał się ze świetnej strony w starciach z drużynami, które na papierze zdawały się być znacznie mocniejsze. Ostatnie tygodnie dla Znicza są już słabsze, choć wciąż ma on szanse na miejsce w pierwszej szóstce. We wtorek zagra przed własną publicznością z Odrą Opole – rywalem, który ma zupełnie inne cele i skupia się na walce o utrzymanie.

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Znicza

Remisem

Wygraną Odry Wygraną Znicza

Remisem

Wygraną Odry 0 Votes

Odra zagrożona spadkiem z ligi

Znicz Pruszków oddalił się od strefy barażowej na siedem punktów, ale nic nie zostało jeszcze stracone. Ma przed sobą dość korzystny terminarz, pod warunkiem, że jak najszybciej wróci na zwycięską ścieżkę. Aktualnie zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli.

Odra Opole znajduje się po drugiej stronie tabeli. Jej celem na końcówkę sezonu jest zapewnienie sobie utrzymania w pierwszej lidze. Jest jednym z kandydatów do spadku, gdyż nad zagrożoną Wartą Poznań ma zaledwie dwa punkty przewagi. Oprócz tej dwójki, realnie zagrożeni są jeszcze Kotwica Kołobrzeg oraz Chrobry Głogów.

Znicz wpadł w dołek, a Odra szuka drugiej wygranej

Znicz Pruszków ma za sobą trzy kolejne mecze bez wygranej. Drużyna wpadła w wyraźny dołek, a w miniony weekend doznała bolesnej porażki z Chrobrym Głogów (2-3). Wcześniej zanotowała dwa bezbramkowe remisy – z Kotwicą Kołobrzeg oraz Wartą Poznań. Problemem Znicza może być fakt, że traci punkty w meczach z zespołami, które znajdują się pod nim w ligowej tabeli.

Odra Opole długo wyczekiwała przełamania w rundzie wiosennej. Po serii remisów oraz porażek przydarzyła się wreszcie niespodziewana wygrana na wyjeździe przeciwko ŁKS-owi Łódź. Nie udało się przedłużyć korzystnej passy, ponieważ już w następnej kolejce Odra doznała porażki w rywalizacji z Polonią Warszawa.

Znicz – Odra, kursy bukmacherskie

Za faworyta uznawany jest Znicz Pruszków. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.28. W przypadku ewentualnej wygranej Odry Opole jest to 3.03. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.