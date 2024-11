Ze Znicza Pruszków do Ekstraklasy? Jest już pierwsza oferta

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Górnik Zabrze składa ofertę za gracza Znicza Pruszków

Wiktor Nowak to jeden z najbardziej utalentowanych graczy nie tylko Znicza Pruszków, ale i całej Betclic 1. ligi. Środkowy pomocnik wyróżnia się m.in. bardzo dobrymi warunkami fizycznymi i dzięki dobrej grze w ekipie Grzegorza Szoki wzbudza zainteresowanie ze strony innych klubów, szczególnie tych z wyższej ligi, a więc PKO Ekstraklasy.

Według informacji przekazanych przez portal “Transfery.info”, do klubu z Betclic 1. ligi trafiał już pierwsza oferta za Nowaka. Złożyć ją miał Górnik Zabrze. To właśnie Trójkolorowi wyrastają na najbardziej zainteresowanych pozyskaniem pomocnika, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Klub z Górnego Śląska nie jest jednak jedynym zainteresowanym zespołem, co tylko podbija wartość piłkarza. W tym gronie wymienia się m.in. Widzew Łódź, Piast Gliwice oraz Koronę Kielce.

Młodzieżowy reprezentant Polski w tym sezonie ma na swoim koncie 16 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty. W sumie rozegrał ponad 70 spotkań w barwach Znicza Pruszków, z czego większość w Betclic 1. lidze. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

