Śląsk już szuka następcy Jacka Magiery. Wiadomo, o jaki rynek chodzi

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk już szuka następcy Jacka Magiery. Kierunek Czechy

Wyniki Śląska Wrocław są w tym sezonie bardzo słabe. Właściwie trzeba powiedzieć, że są dramatyczne. Wicemistrz Polski po dotychczasowych 14 meczach ma na swoim koncie tylko dziewięć punków i zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli ze stratą już sześciu oczek do ostatniej bezpiecznej pozycji.

Nie może więc dziwić, że w klubie zaczyna się robić nerwowo. Praktycznie kończąca się runda jesienna może spowodować takie straty, które będą bardzo bolesne na przestrzeni całego sezonu. Mówiąc wprost, brak natychmiastowej poprawy rezultatów może zakończyć się spadkiem z ligi. Dlatego też coraz mocniej mówi się o tym, że dni Jacka Magiery oraz Davida Baldy są policzone. Według “Kanału Sportowego” to już nie kwestia czy, a kiedy. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Pytanie brzmi jednak, kto za Jacka Magierę? Według informacji przekazanych przez Bartosza Wieczorka ze “sport.tvp.pl”, Śląsk Wrocław w ostatnim czasie rozglądał się za szkoleniowiec w Czechach. To dobrze znany we Wrocławiu kierunek, który w przeszłości wielokrotnie był już uruchamiany. Dodatkowo to właśnie naszym południowym sąsiadem jest dyrektor sportowy wrocławian David Balda, który być może jeszcze stara się pomóc klubowi.

