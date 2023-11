Według informacji, do których dotarł Goal.pl los Grzegorza Mokrego w Podbeskidziu Bielsko-Biała jest przesądzony. Szkoleniowiec zostanie zwolniony, a klub w jego miejsce - jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy - zatrudni Pavola Stano, byłego trenera Wisły Płock oraz gracza "Górali".

Pressfocus Na zdjęciu: Grzegorz Mokry, Podbeskidzie

Goal.pl dotarł do informacji na temat zmiany szkoleniowca w zespole Podbeskidzia Bielsko-Biała

Według naszych źródeł z klubem pożegna się Grzegorz Mokry

Tym samym nowym szkoleniowcem ma zostać Pavol Stano, który w poprzednim sezonie prowadził Wisłę Płock

Pavol Stano wraca do pracy

Podbeskidzie Bielsko-Biała jest w bieżącym sezonie Fortuna 1. ligi największym rozczarowaniem całej ligi. Zespół, który co sezon był wymieniany w gronie kandydatów do czołowych miejsc obecnie plasuje się w strefie spadkowej. Przed sezonem sporo mówiło się o tym, że “Górale” w tym roku chcą postawić na stabilizację i rozwój zespołu. Jednak sytuacja Podbeskidzia z kolejki na kolejkę robi się coraz bardziej dramatyczna. Ekipa Grzegorza Mokrego zdobyła raptem 13. punktów, a to powoduje frustrację wielu fanów “Górali”.

Według naszych informacji niedzielny remis z Miedzią Legnica przesądził o losie obecnego szkoleniowca. Ten aby utrzymać posadę musiał wygrać i wywiązać się z ultimatum władz klubu, które mówiło o sześciu punktach w czterech ostatnich ligowych meczach. Tak się jednak nie stało i trener Mokry zostanie zwolniony z Podbeskidzia po czterech miesiącach pracy i dramatycznej średniej punktowej wynoszącej 0,87.

Goal.pl ustalił także nieoficjalnie, że nowym szkoleniowcem “Górali” najprawdopodobniej zostanie Pavol Stano. Słowak z wysokości trybun oglądał dwa ostatnie mecze Podbeskidzia, a teraz podejmie się misji wydostania bielszczan ze strefy spadkowej. Dla szkoleniowca będzie to powrót pod Klimczok, bowiem w Bielsku-Białej rozegrał 30 spotkań w sezonie 2014/15.

