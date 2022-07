fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice GKS-u Katowice

GKS Katowice bardzo dobrze zaczął sezon od wyjazdowego zwycięstwa z Łódzkim KS. Tym samym kibice Trójkolorowych mogli po pierwszym meczu w Fortuna 1 Lidze mieć nadzieje, że sezon 2022/2023 będzie tym, w którym coś drgnęło. Sukces sportowy po wygranej na trudnym terenie według fanów katowiczan nie idzie w parze z aspektami organizacyjnymi. Interweniować postanowili kibice GieKSy, którzy w oficjalnym komunikacie zapowiedzieli bojkot.

Sytuacja na linii władze GKS-u Katowice-kibice nie wygląda dobrze

Trójkolorowi dobrze zaczęli sezon, ale mimo wszystko mecze w roli gospodarza mogą rozgrywać bez wsparcia swoich fanów

Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice poinformowało, że zaczyna bojkot spotkań GieKSy na stadionie przy Bukowej

Kibice GieKSy mają konkretne oczekiwania

GKS Katowice to zespół, który rozgrywa właśnie drugi sezon z rzędu na zapleczu PKO Ekstraklasy po awansie z eWinner 2 Ligi w 2021 roku. W poprzedniej kampanii podopieczni Rafała Góraka na początku nie spisywali się dobrze, czekając na premierowe zwycięstwo do piątej kolejki. Wówczas pokonali Zagłębie Sosnowiec (3:2). Ostatecznie zakończyli jednak rozgrywki na niezłym ósmym miejscu. Tymczasem w tym sezonie już w starciu na stadionie im. Władysława Króla w Łodzi katowiczanie sięgnęli po komplet punktów (2:0). Zwiastować to może ciekawą kampanię.

W teorii zatem bardzo ciekawie zapowiadała się niedzielna potyczka GieKSy z Bruk-Betem Termaliką. Obie ekipy wygrała swoje inauguracyjne spotkania, więc aktualny lider rozgrywek zmierzy się z wiceliderem. Wszystko jednak wskazuje na to, że mowy o piłkarskim święcie nie będzie, bo kibice GieKSy zaczęli bojkot.

Oświadczenie kibiców:

“Większość z Was mogła się tego spodziewać lub zwyczajnie wiedziała – W POROZUMIENIU WSZYSTKICH GRUP KIBICOWSKICH OGŁASZAMY BOJKOT MECZÓW PRZY BUKOWEJ” – brzmi komunikat opublikowany przez Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice.

“Decyzja, którą podjęliśmy, jest spowodowana szeregiem działań, z którymi nie możemy się godzić jako społeczność kibicowska, niejednokrotnie ratująca własny Klub przed upadkiem. Rozbieżność zdań pomiędzy nami a obecną ekipą zarządzającą narastała od dłuższego czasu. Wielokrotnie spotykaliśmy się z samym prezesem i ludźmi przez niego zatrudnionymi. Niestety oprócz pięknie brzmiących słów, sytuacja w klubie nie ulegała poprawie. Odnosiliśmy nawet wrażenie, że działania wypracowane przez lata na linii klub- kibice, są przez nich sabotowane. Od dłuższego czasu pracownicy klubu byli głusi na nasze propozycje współpracy, traktując klub jako zabawkę w swoich rękach, na co z naszej strony nigdy nie będzie przyzwolenia” – napisano dalej.

Wpływ na zaognienie sytuacji między obie stronami może mieć nieprzedłużenie współpracy ze sklepem Blaszok przez sterników GieKsy Katowice. Do tej pory można było kupować w nim bilety lub karnety na mecze z udziałem Trójkolorowych.

“W związku z zakończeniem współpracy Klubu ze sklepem Blaszok, nie będzie tam dłużej prowadzona sprzedaż biletów i karnetów na mecze GKS-u Katowice. Wejściówki cały czas pozostają dostępne na stronie bilety.gkskatowice.eu. Ponadto, zachęcamy do zakupów biletów i karnetów w kasie Stadionu Miejskiego” – poinformował klub z Bukowej na swojej oficjalnej stronie internetowej.

