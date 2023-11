fot. Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków po trzech meczach bez wygranej w lidze wróciła na zwycięskie tory

Na temat spotkania z GKS-em Katowice na pomeczowej konferencji prasowej wypowiedział się trener Radosław Sobolewski

13-krotny mistrz Polski aktualnie ma na swoim koncie 25 punktów, legitymując się sześcioma zwycięstwami i siedmioma remisami

Trener Wisły po meczu z GKS-em Katowice

Wisła Kraków wygra w sobotni wieczór szóste spotkanie w sezonie. Dzięki tej wygranej ekipa z Reymonta wróciła do gry o co najmniej miejsca barażowe. Ciekawą opinią na temat zawodów podzielił się szkoleniowiec 13-krotnych mistrzów Polski.

– Skomentuję ten mecz po prostu, jakie emocje towarzyszyły podczas tego całego spotkania. I to będzie bardzo krótkie podsumowanie. Na początku były dobre emocje. Później były bardzo złe emocje i już końcówka, no to już naprawdę bardzo, bardzo pozytywne emocje i zwycięstwo. I chciałbym podziękować chłopakom za to zwycięstwo i za te bardzo pozytywne emocje – mówił Radosław Sobolewski na pomeczowej konferencji prasowej.

Kluczowa dla losów rywalizacji była przerwa spowodowana pokazem fajerwerków, który zapewnili kibice gospodarzy. Jak chwilę wytchnienia wykorzystał trener? Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat.

– Co powiedziałem? Mówiłem zawodnikom, aby nie tracili wiary w siebie. Żeby walczyli do samego końca. Najważniejsze jest to, że to oni są na tym boisku. To oni decydują o swoim losie i oni decydują o tym, co zrobią i co się wydarzy w końcówce. Chciałem właśnie natchnąć wiarą, ale też były drobne podpowiedzi taktyczne. Już tak naprawdę bardziej chodziło o grę bezpośrednią i to przyniosło efekt – rzekł opiekun wiślaków.