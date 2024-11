fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków po świąteczno-noworocznej przerwie wróci do treningów 7 stycznia

Wisła Kraków ma ambitny plan na trwającą kampanię, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w PKO BP Ekstraklasie w kolejnej kampanii. Na dzisiaj przed ekipą Mariusza Jopa do rozegrania trzy spotkania w Betclic 1. Lidze. Rywalami wiślaków będą: ŁKS, Polonia Warszawa i Miedź Legnica. Ponadto z Czarnymi Koszulami krakowianie zagrają w Pucharze Polski.

Tymczasem w trakcie piątkowej konferencji prasowej szkoleniowiec Białej Gwiazdy ujawnił wstępne plany klubu związane z zimowymi przygotowaniami do drugiej części sezonu. Wiadomo, że do treningów krakowska ekipa wróci po przerwie świąteczno-noworocznej 7 stycznia. Tymczasem już 18 stycznia Wisła uda się na obóz do Turcji.

W trakcie zgrupowania zagranicznego wiślacy mają rozegrać cztery mecze kontrolne. Według informacji szkoleniowca krakowian dwa sparingi są już dogadane, a kolejne dwa są jeszcze w trakcie omawiania. Ponadto jeszcze przed wylotem do Turcji krakowska ekipa ma rozegra mecz towarzyski z Podbeskidziem. Wisłą ponadto może rozegrać jeszcze jedno spotkanie kontrolne po powrocie z obozu. Chociaż jak zaznaczył Jop, jest to uzależnione od tego, czy będzie rozegrany mecz o Superpuchar Polski z Jagiellonią Białystok. To natomiast jest uzależnione od tego, czy mistrz Polski awansuje do TOP 8 Ligi Konferencji, czy nie. Jeśli awansuje, to będzie realna szansa na skorzystanie z okienka w terminarzu.

Wiślacy w pierwszym starciu ligowym po zimowej przerwie zmierzą się ze Zniczem Pruszków. Spotkanie odbędzie się 15 lutego. Z kolei tydzień później na Stadionie Śląskim w Chorzowie dojdzie do potyczki Białej Gwiazdy z Ruchem Chorzów.

