fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków w sześciu meczach zgromadziła tylko osiem punktów

Jeszcze tydzień temu kibice otwarcie domagali się zwolnienia Radosława Sobolewskiego

Po przekonującym zwycięstwie władze Białej Gwiazdy podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy z trenerem

Zmiany nie będzie

Wisła Kraków w poprzednim sezonie otarła się o awans do Ekstraklasy. Dotarła do baraży, gdzie przegrała z Puszczą Niepołomice, późniejszym beniaminkiem. Latem klub poczynił wielu wzmocnień, a celem ponownie stał się powrót do elity. Biała Gwiazda notuje jednak bardzo rozczarowujący początek sezonu. Po domowej porażce z Odrą Opole kibice otwarcie domagali się nawet zwolnienia Radosława Sobolewskiego. Prezes Jarosław Królewski zapowiedział, że po meczu z Arką Gdynia odbędzie się spotkanie Rady Nadzorczej, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie przyszłości trenera.

W niedzielę Wisła Kraków rozgromiła przed własną publicznością Arkę Gdynia aż 5-1. Trudno w tej sytuacji było się spodziewać, aby dzień później pojawił się komunikat o rozstaniu ze szkoleniowcem. Samuel Szczygielski poinformował, że w trakcie spotkania postanowiono kontynuować współpracę z Sobolewskim. Władze klubu wciąż wierzą w projekt, który w minionym sezonie niemal wprowadzić drużynę do Ekstraklasy.

Wpływ na taką decyzję może mieć również brak konkretnego kandydata na trenera. Faworytem kibiców jest Daniel Myśliwiec, który budzi poważne zainteresowanie również w Ekstraklasie.

