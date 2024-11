Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Goncalo Feio został odrzucony przez Wisłę Kraków

Wisła Kraków w ostatnich latach ma duże problemy z powrotem do Ekstraklasy. Nieregularnie punktowanie na boiskach 1. ligi wiąże się oczywiście również ze spekulacjami dotyczącymi ławki trenerskiej. Biała Gwiazda wiele razy poszukiwała odpowiedniego szkoleniowca, licząc na to, że to poprawi jej sytuację.

Tymczasem okazuje się, że niektórzy szkoleniowcy sami chcieli ruszyć do Krakowa na pomoc. Jarosław Królewski zamieścił w tej sprawie wpis na platformie X. Prezes Wisły Kraków ujawnił, że prowadzeniem drużyny zainteresowany był Goncalo Feio, obecny trener Legii Warszawa.

Portugalczyk miał proponować swoje usługi w czasie, gdy jeszcze był trenerem Motoru Lublin. Natomiast Jarosław Królewski nie był zainteresowany tym rozwiązaniem.

“W czasach gdy GF był czynnym trenerem ML oferował swoje usługi przez naszą dyrekcję sportową w Wiśle Kraków. Nie zdecydowaliśmy się na podjęcie rozmów, między innymi ze względu na moją wieloletnią znajomość z ZJ” – czytamy we wpisie na X.

“Średnio nas interesują trenerzy, którzy oferują swoje usługi innym klubom w trakcie sezonu” – dodał Jarosław Królewski w innej odpowiedzi.

Obecnie funkcję trenera Wisły Kraków pełni Mariusz Jop, który ma zostać co najmniej do końca obecnego sezonu. Były reprezentant Polski zastąpił zwolnionego we wrześniu Kazimierza Moskala.

