Wisła Kraków wzmocniona. Obrońca wrócił do zdrowia

Wisła będzie mogła skorzystać z obrońcy

Wisła Kraków ma na koncie serię pięciu kolejnych zwycięstw, co pozwoliło jej zbliżyć się do zakończenia sezonu w strefie barażowej. Aktualnie zajmuje piątą lokatę w tabeli, a w piątek zagra na wyjeździe z Termalicą. Jesienią ekipa z Niecieczy punktowała niesamowicie, natomiast w rundzie wiosennej spisuje się znacznie słabiej. Zalicza wpadki, które nie pozwalają jej jeszcze zapewnić sobie bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. W szeregach Białej Gwiazdy tli się jeszcze nadzieja na odrobienie strat i wyprzedzenie Termaliki na finiszu, co pozwoli zająć drugą lokatę. Krokiem koniecznym do tego jest na pewno ogranie jej w najbliższym meczu.

Do Niecieczy wraz z Wisłą pojechał Mariusz Kutwa, który ostatni raz zagrał pod koniec lutego – wówczas Wisła rozbiła Ruch Chorzów aż 5-0. Później przydarzył mu się uraz mięśniowy, który wykluczył go z występów na kilka tygodni. Udało mu się wrócić do optymalnej dyspozycji, więc Mariusz Jop oczywiście powołał go na hitowe spotkanie.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Kutwa jest bardzo ceniony przez kibiców Wisły Kraków. Uważają, że z nim w składzie zespół gra lepiej, a on sam świetnie radzi sobie w wyprowadzeniu piłki. Mecz z Termalicą najprawdopodobniej zacznie na ławce rezerwowych. Wiktora Biedrzyckiego w pierwszej jedenastce zastąpi Igor Łasicki, który stworzy duet z Alanem Urygą.