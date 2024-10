fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica

Wisła Kraków pokonała lidera Betclic 1. Ligi

Wisła Kraków przystępowała do piątkowej potyczki, chcąc zmniejszyć stratę do drużyn z czołowych miejsc w tabeli Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda jednocześnie miała zamiar odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo pod wodzą tymczasowego trenera Mariusza Jopa. Wyzwanie było jednak trudne, bo na drodze wiślaków stanął lider Bruk-Bet Termalica. Na dodatek ekipa Marcina Brosza chciała zmazać plamę po przegranej ze Zniczem Pruszków (1:2) przed reprezentacyjną przerwą i powtórzyć osiągnięcie z maja tego roku, gdy Słonie pokonały Wisłę trzema golami (3:0).

W pierwszej części gry 13-krotni zademonstrowali się z dobrze znanej w tej kampanii strony. Wisła dominowała i atakowała rywali, ale raziła nieskutecznością. Co z tego, że krakowski zespół miał 10 sytuacji strzeleckich i dwa celne strzały, skoro po żadnej z tych prób piłka nie wylądowała w siatce. Najbliższy szczęścia wydawał się Angel Rodado w 17. minucie, ale Hiszpan ostatecznie w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości został przepędzony do linii końcowej i ostatecznie cała akcja spełzła na niczym. Do przerwy było 0:0.

James Igbekeme zaczarował

Po zmianie stron dominacja krakowskiej ekipy została zniwelowana. Bruk-Bet Termalica wydawało się, że wskoczył na odpowiednie tory. Wszystko jednak trwało do czasu. W ostatnim kwadranse meczu błysnął Łukasz Zwoliński. Napastnik Wisły skierował piłkę do siatki w 78. minucie, udowadniając swoją przydatność w drużynie. 31-latek zdobył swoją trzecią bramkę w lidze w tym sezonie dla krakowskiego zespołu.

ALE POGRALI! Wisła na prowadzeniu! #WISBBT 1:0 👏



Zwoliński w doliczonym czasie gry dołożył drugie trafienie i krakowska ekipa wygrała dwoma golami (2:0). Wisła mogła jednocześnie cieszyć się z czwartego zwycięstwa w tej kampanii, po którym wskoczyła na 10. miejsce w tabeli z bilansem 15 punktów. Niecieczanie doznali z kolei drugie z rzędu porażki. W następnej kolejce krakowska drużyna zagra z Wisłą Płock. Zanim jednak do tego dojdzie, to w środku tygodnia Biała Gwiazda będzie odrabiać zaległości w starciu z Górnikiem Łęczna. Bruk-Bet Termalica zagra natomiast za tydzień z Arka Gdynia.

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica 2:0 (0:0)

1:0 Łukasz Zwoliński 78′

2:0 Łukasz Zwoliński 90+5′