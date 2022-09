fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów w piątek wieczorem w hicie 10. kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Przed tym starciem w audycji “Czas na szpil” na kanale Ruch TV na platformie YouTube kilka zdań na temat Świętej Wojny wypowiedział opiekun Niebieskich.

Na piątek zaplanowane są dwa spotkania w ramach 10. kolejki Fortuna 1 Ligi

Na drodze Niebieskich stanie Zagłębie Sosnowiec

14-krotny mistrz Polski do potyczki z ekipą Artura Skowronka podejdzie jako lider rozgrywek

Ruch chce umocnić się na pozycji lidera Fortuna 1 Ligi

Ruch Chorzów zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec po raz dziewiąty w historii na drugim poziomie rozgrywkowym. Niebiescy w tego typu starciu z Trójkolorowymi jeszcze nigdy nie wygrali, notując dwa remisy i sześć porażek. Zdobyli w nich dwie bramki, tracąc 10. W roli gospodarza Ruch z Zagłębiem grał cztery razy, notując dwa remisy i dwie porażki w I Lidze.

– Takie spotkania bardziej elektryzują takie regiony jak Bytom, Zabrze, czy Chorzów. Zwykle właśnie kluby z tych miast bardziej motywowały się do meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Inaczej wygląda sytuacja w moich rejonach takich jak Wodzisław, czy Jastrzębie-Zdrój, które w sumie w ogóle nie utożsamia się ze Śląskiem – mówił trener chorzowian Jarosław Skrobacz.

Opiekun 14-krotnych nie ukrywał, że cieszył się z tego, że drużyna w końcu miała trochę czasu na pracę. – Mieliśmy troszkę więcej spokoju. Sam mówiłem, aby przetrwać do spotkania z Podbeskidziem, a później powinno być łatwiej. Do tego meczu mieliśmy jeden uraz Patryka Sikory. Przypuszczaliśmy, że może szybciej wrócić do gry, ale wyszło nieco inaczej – powiedział opiekun Niebieskich.

Skrobacz pozwolił sobie także na krótką ocenę najbliższego rywala. – Zagłębie to dobry zespół. Tacy zawodnicy jak Sobczak, Rozwandowicz, Ryndak, czy Gojny robią wrażenie. Na pewno sosnowiczanie byli rozważani w kontekście walki o miejsce barażowe przed startem sezonu – przekonywał trener Ruchu.

Potyczka Ruchu z Zagłębiem odbędzie się w piątek o 20:30 na stadionie przy Cichej.

