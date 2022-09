fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Gdzie oglądać mecz Ruch – Zagłębie? Obie ekipy przystąpią do potyczki o ligowe punkty po raz pierwszy od 2018 roku. W roli faworyta do starcia podejdą chorzowianie, ale team Artura Skowronka nie zamierza tanio sprzedać skóry.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, gdzie obejrzeć

Ruch Chorzów i Zagłębie Sosnowiec to zespoły, które w ligowej tabeli dzieli różnica kilku pozycji, ale jeśli chodzi o punkty, to 14-krotny mistrz Polski ma tylko cztery oczka więcej. Niebiescy są liderem rozgrywek. Tymczasem na ósmym miejscu zadomowili się Trójkolorowi.

Obie drużyny przystąpią do piątkowej batalii w dobrych nastrojach. Ruch ma za sobą zwycięstwo wyjazdowe z Podbeskidziem (1:0). Z kolei sosnowiczanie okazali się ostatnio lepsi od Stali Rzeszów (1:0).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, transmisja na żywo w TV

Rywalizacja Ruchu z Zagłębiem odbędzie się w piątek (9 września) o godzinie 20:30. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec: transmisja na żywo za darmo

Święta Wojna to starcie, które elektryzuje kibiców na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Mamy dobre wieści dla fanów oby teamów i sympatyków polskiej piłki, bo rywalizację Ruchu z Zagłębiem będzie można zobaczyć w internecie. Mecz będzie transmitowany na platformie Polsat Box Go. Ostatnio natomiast bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzieki, której można korzystać z pakietu sportowego przez 30 dni za darmo. Warto nadmienić, że dzięki dostępowi do pakietu można też śledzić spotkania PKO Ekstraklasy, La Liga, czy Ligi Mistrzów. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki, aby móc użytkować pakiet bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, transmisja online

Starcie można oglądać na platformie Polsat Box Go za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub dedykowanej strony internetowej. Spotkanie zacznie się o 20:30.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Kurs na wiktorię Ruchu oscyluje w granicach 2,30.

1. liga Ruch Chorzów Zagłębie Sosnowiec 2.20 3.30 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 10:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin