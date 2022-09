Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Pląskowski

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec to drugi piątkowy mecz w ramach Fortuna 1 Ligi. W roli faworyta do tej potyczki podchodzą Niebiescy. Aczkolwiek podopieczni Artura Skowronka mają zamiar pokrzyżować plany 14-krotnych mistrzów Polski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, typy i przewidywania

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec to bez wątpienia jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. Niebiescy w roli gospodarza w tej kampanii w pięciu ostatnich spotkaniach zanotowali trzy remisy i dwa zwycięstwa. Ostatnio 14-krotni mistrzowie Polski w pokonanym polu pozostawili Bruk-Bet Termalikę (2:1).

Trójkolorowi są z kolei drużyną, która na wyjeździe nie wygrała od trzech meczów. W tym czasie Zagłębie przegrało z GKS-em Katowice (1:3) i SKRĄ Częstochowa (0:1). Z kolei z Puszczą Niepołomice miał miejsce remis (0:0).

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, spodziewamy się wygranej gospodarzy. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, ostatnie wyniki

Podopieczni Jarosława Skrobacza podejdą do piątkowej potyczki po zwycięstwie nad Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:0). Jednocześnie Ruch szybko podniósł się po przegranej w Fortuna Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze (0:1) i wskoczył na fotel lidera na zapleczu PKO Ekstraklasy.

W roli gospodarza ostatnio Niebiescy w pokonanym polu pozostawili Bruk-Bet Termalikę (2:1). Ogólnie w 11 ostatnich oficjalnych spotkaniach na swoich stadionie chorzowianie przegrali tylko raz.

Zespół Artura Skowronka ma natomiast za sobą wygraną nad Stalą Rzeszów (1:0). Tym samym Zagłębie zaliczyło drugie z rzędu zwycięstwo po wygranej nad GKS-em Wikielec (2:1).

Ostatnia pucharowa wiktoria sosnowiczan była dopiero drugą w tym sezonie na wyjeździe. Wcześnie Zagłębie wygrało tylko z Odrą Opole (4:1), co miało miejsce pod koniec lipca.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, historia

Obie drużyny o ligowe punkty nie grały ze sobą od maja 2018 roku. Wówczas na stadionie przy Cichej górą byli piłkarze Zagłębia (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami dwa razy górą byli sosnowiczanie, dwukrotnie miał miejsce remis i raz górą był Ruch.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo gości w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie Fortuna 1 Ligi będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Ruch Zagłębie transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport i na platformie Polsat Box Go. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:30.

