Lechia Gdańsk jako trzecia drużyna w tabeli Fortuna 1 Ligi podejdzie do meczu z Arką Gdynia. Na temat zbliżającego się spotkania wypowiedział się w trakcie środowej konferencji prasowej trener Biało-zielonych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Hitem 16. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie spotkania Arka Gdynia – Lechia Gdańsk

Przed meczem z dziennikarzami spotkał się trener Szymon Grabowski

Rywalizacja na arenie w Gdyni zacznie się w piątek o 20:30

Szymon Grabowski przed starciem Arka – Lechia

Lechia Gdańsk ma zamiar w piątek przedłużyć passę meczów bez porażki. Trwa ona od 1 października. Od tamtej pory Biało-zieloni zaliczyli trzy zwycięstwa i tyle samo remisów. Trener lechistów wypowiedział się w trakcie spotkania z dziennikarzami nie tylko na temat rywala, ale tez przygotowań do derbów Trójmiasta.

– Przede wszystkim te przygotowania, które były trochę dłuższe z racji przerwy, przebiegły w bardzo dobrej atmosferze. Zawodnicy wykonali kawał dobrej pracy. Wzorem ubiegłych okienek reprezentacyjnych, wykorzystaliśmy ten czas na poprawę naszych zachowań, na wdrażanie nowych elementów, które chcemy bardziej naocznie obserwować na boisku – mówił trener Szymon Grabowski cytowany przez Lechia.gda.pl.

Nie jest żadną tajemnicą, że zawodnicy ekipy z Gdańska już od dłuższego czasu myślami są przy spotkaniu z Arką. Pojawiają się jednocześnie uzasadnione obawy czy zawodnicy nie będą przemotywowani.

– Wiemy, że jesteśmy młodą drużyną i dla większości zawodników będą to pierwsze takie zawody, więc nie chcemy ich przemotywować, ale będziemy gotowi. Ja ze swojej strony nie uważam jednak, że jest to normalny mecz. Jest to mecz derbowy, który niesie dużo smaczków i chcemy wypaść jak najlepiej – zaznaczył szkoleniowiec Biało-zielonych.

