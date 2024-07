Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z "WP Sportowe Fakty" Kay Tejan z ŁKS-u Łódź ma na stole ciekawą ofertę transferu z drugiej ligi we Francji.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kay Tejan

Tejan odejdzie z ŁKS-u do mocniejszej ligi

ŁKS Łódź po spadku z PKO Ekstraklasy przeszedł sporą rewolucję. Z zespołem w bardzo krótkim czasie pożegnało się sporo piłkarzy, a z drugiej strony do klubu dołączali nowi. Robert Graf, który jest odpowiedziany za transfery w zespole z Betclic 1. ligi sprowadził do drużyny m.in. Mateusza Kupczaka z Warty Poznań oraz Maksymiliana Sitka z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Poza tym do klubu dołączył także nowy trener, którym jest Jakub Dziółka.

Niemniej okazuje się, że w najbliższym czasie spodziewać się można, że więcej piłkarzy odejdzie z ŁKS. A szczególnie bolesne będzie to dla linii ataku, która może ucierpieć najmocniej. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” podstawowy napastnik Rycerzy Wiosny ma na stole ciekawą ofertę z drugiej linii we Francji. Sprawa Kaya Tejana, bo o nim mowa, ma wyjaśnić się w ciągu najbliższych dni.

27-latek z Holandii w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Napastnik jednak wielokrotnie pokazywał się z dobrej strony m.in. przez fakt fantastycznego wyszkolenia technicznego. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro, a jego kontrakt z ŁKS-em wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

