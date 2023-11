"Nie daliśmy sobie szansy na więcej emocji i nie zdobyliśmy choćby bramki. Co do meczu, myślę, że obie drużyny podeszły z respektem do siebie. Żadna z drużyn nie chciała przegrać" - powiedział trener Grabowski.

Szymon Grabowski na konferencji prasowej podsumował mecz z Wisłą Kraków

Lechia na własnym obiekcie zremisowała z “Białą Gwiazdą” 0:0

Szkoleniowiec odniósł się także do sytuacji kadrowej

“Żadna z drużyn nie chciała przegrać”

We wczorajszym hitowym pojedynku w Fortuna 1. lidze pomiędzy Lechią Gdańsk a Wisłą Kraków padł bezbramkowy remis. Mecz zdecydowanie rozczarował, bowiem wszyscy spodziewali się atrakcyjnej gry i wielu goli. Szczególnie, że obie ekipy zgłaszają spore ambicje w walce o awans do Ekstraklasy. Spotkanie to podsumował na konferencji prasowej po meczu Szymon Grabowski.

– Conrado oraz Luis Fernandez są wyłączeni do końca roku i miejmy nadzieję, że to będzie tylko do końca roku – dodał.

