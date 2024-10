SOPA IMAGES / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Szwarga wpisuje się w nową koncepcję

Arka Gdynia dzięki serii zwycięstw wskoczyła do ścisłej czołówki pierwszej ligi. Ogromna w tym zasługa Tomasz Grzegorczyk, który zastapił zwolnionego Wojciecha Łobodzińskiego. Pod jego wodzą zespół wygrał pięć kolejnych spotkań, strzelając przy tym bardzo dużo goli. Arka zaskoczyła więc komunikatem o tym, że od zimy pierwszym trenerem będzie Dawid Szwarga.

Szwarga jest uważany za jednego z najciekawszych polskich trenerów młodego pokolenia. Przez lata należał do sztabu Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa, a w minionym sezonie objął rolę pierwszego trenera. Pod jego wodzą Medaliki dotarły do fazy grupowej Ligi Europy, ale koniec końców zaliczyły średnie wyniki we wszystkich rozgrywkach. Latem Papszun wrócił do Częstochowy, a Szwarga znów został zdegradowany do roli jego asystenta.

Arka postawiła właśnie na niego, choć kontrowersji wynikających z tej decyzji nie brakuje. O powodach zatrudnienia opowiedział dyrektor sportowy gdynian Veljko Nikitović.

– Trener wpisuje się w to, co chcemy zrobić w Arce. Chcemy pracować trochę inaczej. Prezes Marcin Gruchała chce układać to trochę inaczej, niż było to robione do tej pory. Chcemy budować strukturę, zrobić odpowiednią strategię i trener Szwarga swoją pracą i filozofią idealnie się w to wpisuje. To człowiek mocno związany z ostatnimi sukcesami Rakowa. Nie chcemy robić „kopiuj-wklej” z Rakowa, bo nie jesteśmy takim klubem, ale pewne rzeczy, które już są tam wprowadzane, chcemy wykorzystać w budowie nowej Arki. Uważamy, że trener Szwarga jest w stanie nam w tym bardzo pomóc – wyjaśnił działacz pierwszoligowca.