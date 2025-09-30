Stal Mielec ma nowego trenera. Znane nazwisko

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec wybrała nowego trenera – Ireneusz Mamrot objął zespół

Stal Mielec po spadku z PKO Ekstraklasy przeszła sporą rewolucję kadrową, choć trener został ten sam. Ivan Djurdjević miał przede wszystkim spokojnie utrzymać zespół na poziomie Betclic 1. ligi, ale weryfikacja ze strony władz klubu przyszła dość szybko, bo już po 11 meczach. To właśnie po porażce ze Stalą Rzeszów Jacek Klimek, prezes klubu, podjął decyzję o zwolnieniu szkoleniowca.

Aktualnie zespół z Mielca zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli i na swoim koncie ma 11 zdobytych punktów. Sytuację tę starać poprawić będzie się Ireneusz Mamrot, który został właśnie ogłoszony nowym szkoleniowcem zespołu Stali. Kontrakt trenera został podpisany do 30 czerwca 2026. Niemniej wydaje się, że problemy tej drużyny są dużo poważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o jakość kadry.

Dla 54-latka to powrót do rozgrywek Betclic 1. ligi po kilku miesiącach przerwy, bowiem ostatnio jako szkoleniowiec pracował w drużynie Miedzi Legnica, skąd jednak został zwolniony dość pochopnie po kilku słabszych wynikach. W swoim dotychczasowym CV może się on pochwalić prowadzeniem m.in. Jagiellonii Białystok oraz Chrobrego Głogów.

