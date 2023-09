fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Motorem Lublin

Kibice mają wiele pretensji o mizerne wyniki na początku sezonu

Radosław Sobolewski wierzy, że poprawa skuteczności pozwoli na lepsze punktowanie

“Brakuje skuteczności i spokoju w finalizacji”

Wisła Kraków ma za sobą dość mizerny początek sezonu. Typowano ją jako faworyta do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy, a tymczasem zajmuje miejsce w drugiej połowie tabeli. W najbliższą sobotę zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin, jedną z największych pozytywnych sensacji tej kampanii.

Kibice Białej Gwiazdy nieustannie domagają się zwolnienia Radosława Sobolewskiego. Ten na konferencji prasowej przed meczem z beniaminkiem zaznaczył, co należy poprawić, aby wyniki były zdecydowanie lepsze.

– Początek na pewno nie jest taki, jak sobie wymarzyliśmy i jak sobie planowaliśmy. Myślę, że takim największym obciążeniem są remisy, zwłaszcza w meczach u siebie – czy to ze Stalą Rzeszów, czy teraz ostatni mecz z Chrobrym Głogów – mimo stwarzanych sytuacji, mimo wskaźników, które na to wskazują, że naprawdę jakościowo sytuacje sobie stwarzamy bardzo dobre. Natomiast brakuje skuteczności, brakuje spokoju w samej końcówce finalizacji. Jeśli tylko ten element poprawimy i zagramy skutecznie – choćby tak jak w meczu z Arką Gdynia – to sytuacja się odmieni.

– Jest krytyka, że znów tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. Nie ma co ukrywać, że mamy jeden z najniższych zespołów w lidze, albo i najniższy w lidze. Mimo tego niskiego wzrostu straciliśmy w ósmej kolejce trzecią bramkę po stałym fragmencie gry. Poprzednią, którą tak straciliśmy, to była druga kolejka, więc to nie wygląda źle, ale jest przypięta łatka, że Wisła Kraków traci przez stały fragment gry, ale z tym się do końca nie zgodzę, bo przez różne rozwiązania systemowe wybraniamy się z tych opresji – wyjaśnił szkoleniowiec krakowskiego klubu.

