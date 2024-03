Według informacji przekazanych przez "sport.tvp.pl", Motor Lublin jest zainteresowany sprowadzeniem do siebie Jarosława Niezgody. 28-letni napastnik aktualnie pozostaje bez klubu, ale ostatnio grał w MLS.

IMAGO / USA TODAY Network / Rob Gray Na zdjęciu: Jarosław Niezgoda

Jarosław Niezgoda od stycznia pozostaje bez klubu

Z kolei Motor Lubin szuka wzmocnień przed decydującą walką o awans do Ekstraklasy

Teraz ich drogi mogą się skrzyżować, bowiem klub chce pozyskać Polaka

To byłby hit!

Motor Lublin w tym sezonie będzie walczyć o drugi awans z rzędu, choć niewielu stawiało na to, że beniaminek Fortuna 1. ligi tak szybko włączy się do rywalizacji o PKO Ekstraklasę. Jednak ekipa Goncalo Feio świetnie radziła sobie jesienią, a teraz na wiosnę to tylko potwierdza. Obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli, ale wciąż szukają wzmocnień przed decydującą fazą walki o powtórzenie drogi Ruchu Chorzów z poprzedniej kampanii.

Według informacji przekazanych przez “sport.tvp.pl”, lublinianie chcą pozyskać Jarosława Niezgodę. Napastnik, który przez ostatnie lata reprezentował barwy m.in. Portland Timbers oraz wcześniej Legii Warszawa byłby prawdziwym hitem transferowym na poziomie zaplecza Ekstraklasy. Według tego źródła, umowa dla 28-latka byłaby bardzo lukratywna, na poziomie mocnych klubów z najwyżej ligi w naszym kraju. Napastnik od stycznia pozostaje bez klubu. W sumie w MLS rozegrał 77 spotkań i zdobył 19 bramek i 5 asyst.

Czytaj więcej: Pięć klubów chce Marcina Bułkę! Na liście ogromne marki