fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch zaprezentował niebieską moc, Stal na tarczy

Ruch Chorzów przystępował do swojego kolejnego meczu na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim w tym roku, chcąc odnieść nie tylko drugie z rzędu zwycięstwo, ale też powalczyć o odzyskanie zaufania kibiców. Niebiescy jednocześnie podchodzili do potyczki bez presji, bo już pogodzili się z faktem, że o awans do PKO BP Ekstraklasy będzie trzeba powalczyć w kolejnej kampanii.

Stal Rzeszów to natomiast ekipa, która podobnie jak Ruch miała ambicje związane z walką o grę w elicie. Finalnie jednak słaba w wykonaniu ekipy Marka Zuba runda wiosenna poskutkowała tym, że Stali pozostała już po prostu tylko walka o jak najwyższą lokatę na koniec rozgrywek. W niedzielę rzeszowianie chcieli też przerwać serię ośmiu spotkań bez zwycięstwa.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji zespołem, dyktującym warunki gry byli gospodarze. Zaprezentowali dojrzalszą i bardziej poukładaną grę. Swoje próby na gola mieli między innymi Jakub Myszor czy Martin Konczkowski, ale rezultat po tych próbach się nie zmienił. Gościa natomiast blisko zdobycia bramki byli w 17. minucie. Na posterunku był jednak Jakub Bielecki.

Na gola fani zgromadzeni na trybunach Kotła Czarownic musieli czekać do doliczonego czasu spotkania. W każdym razie było warto. Z rzutu wolnego kapitalnym strzał popisał się Miłosz Kozak, po którym piłka wylądowała w prawym górnym rogu. Jednocześnie żadnych szans na udaną interwencję nie miał Krzysztof Bąkowski.

W drugiej połowie Ruch podwyższył swoje prowadzenie, strzelając kolejne gole. Ze świetnej strony pokazał się wprowadzony po przerwie Daniel Szczepan, który okrasił swój występ dubletem. Doświadczony napastnik bramkę na 2:0 zdobył 72. minucie, wykorzystując podanie od Filipa Borowskiego. Z kolei kropkę nad “i” drużyna z Chorzowa postawiła w 82. minucie. Szczepan tym razem wyróżnił się efektowną podcinką i dwunaste zwycięstwo Niebieskich w tej kampanii stało się faktem.

Ruch kolejne starcie rozegra na wyjeździe 3 maja, mierząc się z Wartą Poznań. Z kolei rzeszowian w następnej kolejce czeka potyczka w roli gościa z ŁKS-em.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów 3:0 (1:0)

1:0 Miłosz Kozak 45+2′

2:0 Daniel Szczepan 72′

3:0 Daniel Szczepan 82′