Ruch Chorzów właśnie poinformował o sprowadzeniu do klubu Wojciecha Łaskiego. Jest to 24-letni gracz Jagiellonii Białystok, który do zespołu z 1. ligi został wypożyczony z opcją wykupu.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Łaski

Cenny nabytek Ruchu Chorzów?

Ruch Chorzów ma za sobą dość przeciętne wejście w rozgrywki Betclic 1. ligi. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy po trzech pierwszych kolejkach ma na koncie tylko pięć punktów, a przyznać trzeba, że rywale należeli raczej do grona tych łatwiejszych lub też maksymalnie ligowych średniaków. Na inaugurację udało się pokonać Odrę Opole, a już później przyszły dwa remisy z Pogonią Siedlce oraz Zniczem Pruszków.

Z tego też powodu Janusz Niedźwiedź i władze klubu chcą jeszcze się wzmocnić i podnieść jakość składu, tak, aby i liczba punktów w najbliższym czasie uległa poprawie, bo przecież Niebiescy liczą na szybki powrót do elity. Dlatego klub z Chorzowa potwierdził oficjalnie ściągnięcie do zespołu nowego pomocnika. Chodzi mianowicie o Wojciecha Łaskiego z Jagiellonii Białystok.

24-letni gracz został wypożyczony z ekipy mistrzów Polski do końca sezonu wraz z opcją wykupu przez Śląski klub. Dla białostoczan zaliczyło on 21 spotkań w PKO Ekstraklasie oraz dwukrotnie trafił do siatki. W minionym sezonie na murawę wybiegał dziewięć razy. Łaski to dziesiąty zawodnik, który trafił na Cichą w letnim okienku transferowym.

