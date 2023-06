Motor Lublin w końcówce meczu z Polonią Warszawa w ramach 34. kolejki eWinner 2 Ligi doprowadził do wyrównania. Tym samym ekipa Goncalo Feio znalazła się w gronie drużyn, które będą rywalizować o awans do Fortuna 1 Ligi. Pary barażowe prezentują się bardzo ciekawie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Nie zabraknie emocji w barażach o awans do Ekstraklasy

W kluczowych spotkaniach wezmą udział między innymi piłkarze Stomilu Olsztyn i Motoru Lubnin

Pierwsze kluczowe spotkania odbędą się 7 czerwca

Motor Lublin wywalczył baraże

Motor Lublin traktował gre w barażach o awans na zaplecze Ekstraklasy jako cel minimum. Ostatecznie udało się go zrealizować. Teraz ekipa Goncalo Feio ma zaledwie kilka dni na to, aby przygotować się do kluczowych spotkań.

Oprócz Motoru w dodatkowych meczach w fazie play-off powalczą: Kotwica Kołobrzeg, Stomil Olsztyn i Wisła Puławy. Tymczasem bezpośredni awans do Fortuna 1 Ligi zapewniły sobie Polonia Warszawa i Znicz Pruszków.

Pary barażowe o awans do Fortuna 1 Ligi:

Kotwica Kołobrzeg – Motor Lublin

Stomil Olsztyn – Wisłą Puławy

Mecze półfinałowe baraży o awans na zaplecze Ekstraklasy odbędą się 7 czerwca. Tymczasem finał rozegrany zostanie 11 czerwca.

Czytaj więcej: Niespodziewane rozstrzygnięcie w eWinner 2 Lidze, Motor Lublin dopiął swego