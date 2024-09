PressFocus Na zdjęciu: Marek Brzozowski

Betclic 1. liga: Kolejny trener blisko zwolnienia

Dzisiaj z funkcją pierwszego trenera Wisły Kraków pożegnał się Kazimierz Moskal. Kilka tygodni temu pracę w Warcie Poznań stracił Piotr Jacek, w GKS-ie Tychy Dariusz Banasik, a jeszcze wcześniej w Polonii Warszawa Rafał Smalec. To tylko część zmian na ławkach trenerskich w Betclic 1. lidze, do jakich doszło w tym sezonie, a warto przypomnieć, że jest dopiero końcówka września.

Okazuje się jednak, że to być może nie koniec odejść z 1. ligi. Wszystko bowiem wskazuje na to, że wkrótce pracę straci trener beniaminka zaplecza PKO Ekstraklasy, a dokładnie Marek Brzozowski. Według informacji przekazanych na platformie X (dawniej Twitter) przez FootballScout, Pogoń Siedlce jest blisko podjęcia decyzji o pożegnaniu się ze szkoleniowcem. Klub już od jakiegoś czasu miał analizować rynek i dostępnych trenerów.

Niemniej ktokolwiek by do Siedlec nie przyszedł, to czeka go piekielnie trudne zadanie. Pogoń w 2. lidze radziła sobie bardzo dobrze, ale już po awansie jest jedną z najsłabszych drużyn Betclic 1. ligi. Po 10 meczach tego sezonu mają oni na koncie tylko pięć punktów i z tym dorobkiem zajmują 17. miejsce w tabeli. Udało się beniaminkowi do tej pory pokonać tylko Stal Stalowa Wola.

