PressFocus Na zdjęciu: Cassio

Mecz o sześć punktów

Pogoń Siedlce podejmie na własnym stadionie Odrę Opole w meczu 19. kolejki Betclic 1. Ligi. To bardzo ważne starcie w kontekście walki o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym, ponieważ obie ekipy znajdują się obecnie w strefie spadkowej. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę, 8 grudnia o godzinie 12:00.

Jak zakończy się mecz Pogoń – Odra? zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Odry zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Odry 0 Votes

W tym momencie siedlczanie mają na swoim koncie 9 punktów i zamykają ligową tabelę. Sytuacja opolan jest trochę lepsza, aczkolwiek tej drużynie również grozi spadek do drugiej ligi. Podopieczni Jarosława Skrobacza uzbierali dotychczas 15 oczek, przez co zajmują 16. miejsce w stawce, mają punkt straty do bezpiecznej pozycji.

Obie ekipy bez formy

Zarówno Pogoń Siedlce, jak i Odra Opole nie mogą mówić o dobrych tygodniach. W ostatnim czasie Pogoniści rywalizowali tylko na ligowym podwórku, zgarniając cztery punkty w poprzednich pięciu kolejkach. Zespół Biało-Niebieskich przegrał z Chrobrym Głogów (0:1), Wartą Poznań (1:2) oraz Miedzią Legnica (1:4). Ponadto podopieczni Adama Noconia zremisowali z Górnikiem Łęczna (1:1) i pokonali Kotwicę Kołobrzeg (2:1).

Biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, Odra Opole miała okazję grać także w Pucharze Polski. Niebiesko-Czerwoni odpadli z tych rozgrywek na etapie 1/16 finału, ulegając Pogoni Szczecin dopiero po dogrywce (0:1). Jeśli chodzi o Betclic 1. Ligę, to drużyna Jarosław Skrobacza została zdemolowana przez Ruch Chorzów (0:6), zremisowała z Chrobrym Głogów (1:1) i Wartą Poznań (0:0), a także wygrała z Kotwicą Kołobrzeg (1:0).

Mecze drużyny Pogoń Siedlce Chrobry Głogów 1 Pogoń Siedlce 0 Warta Poznań 2 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 Górnik Łęczna 1 Mecze drużyny Odra Opole Ruch Chorzów 6 Odra Opole 0 Chrobry Głogów 1 Odra Opole 1 Odra Opole 0 Warta Poznań 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Odra Opole 1 Odra Opole 0 Pogoń Szczecin 0 (1)

Odra lepsza w bezpośredniej rywalizacji

W bezpośredniej rywalizacji tych zespołów trochę lepiej wypada Odra Opole, która triumfowała w dwóch z czterech pojedynków. W tym czasie Pogoń Siedlce zaliczyła jedno zwycięstwo, a oprócz tego padł jeden remis. Te drużyny zmierzyły się już w obecnym sezonie Betclic 1. Ligi. W meczu 2. kolejki lepsza okazała się ekipa z Opola, która wygrała 4:1. Bohaterem tego spotkania został Dawid Wolny, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Pogoń Siedlce – Odra Opole: przewidywane składy

Pogoń: Pruchniewski – Dzięcioł, Cassio, Burka – Pik, Drąg, Sinior, Miś – Szuprytowski, Zinkevych – Podliński

Odra: Wójcik – Szrek, Kamiński, Żemło, Nowak – Czapliński, Dudziński, Purzycki, Niziołek, Prikryl – Muratović

Gospodarze faworytem

Pojedynek między Pogonią Siedlce a Odrą Opole, przynajmniej na papierze, powinien być wyrównany. Mimo wszystko większe szanse na triumf daje się gospodarzom, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Z drugiej strony goście są w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o ligową tabelę. Liczmy na ciekawe widowisko i niech wygra lepszy.

Wynik Operator Kurs POGOŃ 2.33 REMIS 3.25 ODRA 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2024 14:33 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Pogoń Siedlce P R P W P P ? 40.2 % Remis 28.1 % Odra Opole P P W R R P ? 31.7 %

Spotkanie Pogoń Siedlce - Odra Opole odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 8 grudnia o godzinie 12:00. Mecz będzie transmitowany na stronie internetowej tvpsport.pl.