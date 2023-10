Odra nie przestaje zachwycać, triumf w meczu na szczycie

PressFocus Na zdjęciu: Borja Galan

Odra Opole niespodziewanie zasiada na fotelu lidera Fortuna 1 Ligi

Podopieczni Adama Noconia nie mają zamiaru oddawać prowadzenia w tabeli

Niebiesko-Czerwoni wygrali 2:1 z Termaliką Nieciecza w 12. kolejce

Odra lepsza od Termaliki, cenne trzy punkty lidera

Odra Opole w niedzielę po południu podejmowała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w meczu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi. Było to ważne spotkanie dla obu ekip, ponieważ Niebiesko-Czerwoni są liderem tabeli, a Słonie jak co roku aspirują do awansu.

Lepiej dzisiejsze zawody rozpoczęli goście – zespół prowadzony przez Mariusza Lewandowskiego wyszedł na prowadzenie już w 23. minucie, gdy do siatki trafił Wiktor Biedrzycki. Podopieczni Adama Noconia zdołali jednak odwrócić losy rywalizacji.

Najpierw, w 35. minucie, do wyrównania doprowadził Jiri Piroch, a później, w 85. minucie, skromne zwycięstwo gospodarzom zapewnił Borja Galan. Odra Opole wygrała 2:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i z 27 punktami na koncie pewnie prowadzi w tabeli Fortuna 1 Ligi.

Odra Opole – Bruk Bet Termalica Nieciecza 2:1 (1:1)

0:1 Wiktor Biedrzycki 23′

1:1 Jiri Piroch 35′

2:1 Borja Galan 84′