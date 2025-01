Napastnik przymierzany do Kotwicy. Strzelał Legii, walczył o LM. To następca Jonathana Juniora? [NASZ NEWS]

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Ordabasy Szymkent

Kto zastąpi Jonathana?

Kotwica Kołobrzeg stoi przed trudnym zadaniem utrzymania pierwszej ligi. Tej arcytrudnej misji podjął się trener Piotr Tworek, który jak na razie nie ma jednak zbyt imponującej kadry. Z Kołobrzegu odeszło kilku zawodników na czele z Jonathanem Juniorem, niedawnym królem strzelców 2. ligi. Brazylijczyk, jak już informowaliśmy, trafił do Radomiaka.

Niewykluczone jednak, że klub z Kołobrzegu znalazł jego następcę. Z informacji goal.pl wynika, że z Kotwicą łączony jest Białorusin Vsevolod Sadovskiy. 28-letni zawodnik jest obecnie piłkarzem kazachskiego Ordabasy Szymkent. Sadovskiy jest w sumie dość utytułowany, bo ma na koncie mistrzostwo Kazachstanu, puchar tego kraju a do tego Superpuchar Białorusi (w barwach Dynama Brześć).

Dwa razy trafił Legię

W sezonie 2017/2018 był też królem strzelców pierwszej ligi białoruskiej (zaplecze Ekstraklasy) z 21 bramkami na koncie. To bardzo rosły zawodnik, bo mierzy aż 195 cm wzrostu. Raz zagrał w reprezentacji Białorusi do lat 21. W tym sezonie z Ordabasami walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów (1 mecz), a następnie w walce o fazę grupową Ligi Konferencji UEFA (3 mecze, 1 bramka).



Jego ogólny dorobek w Ordabasach to 85 meczów, 16 goli i 4 asysty. Rozkładając to na występy ligowe wygląda to tak: 64 mecze, 22 gole i asysta w lidze białoruskiej, 63 mecze i 30 trafień na zapleczu białoruskiej ekstraklasy, 60 występów, 9 goli i 4 asysty w lidze kazachskiej. Co ciekawe, w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA dwa razy zagrał przeciw Legii Warszawa i strzelił polskiej drużynie dwa gole.



A czy zawodnik ostatecznie trafi do Kołobrzegu? O tym przekonamy się wkrótce, ale najpierw Kotwica musi uporządkować swoje sprawy, bo w chwili obecnej ma zakaz dokonywania transferów.