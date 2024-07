Na tym stadionie Warta zagra w I lidze. Za każdy mecz… kara finansowa

Warta Poznań przystąpi do rozgrywek Betclic 1 Ligi po ogromnych perturbacjach dotyczących procesu licencyjnego. Wiemy, gdzie Zieloni będą grać swoje mecze. Każde spotkanie na tym stadionie oznacza... karę finansową

Konrad Świerad / Alamy Na zdjęciu: Cracovia - Warta Poznań

I Liga: Warta zagra “u siebie”, ale dodatkowo za to zapłaci

Warta Poznań w sezonie 2024/25 będzie występowała w Betclic 1 Lidze. Zieloni do końca walczyli o pozostanie w elicie, ale ostatecznie nie zdołali utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie – do bezpiecznej lokaty stracili zaledwie jeden punkt. Teraz marzą o powrocie na szczyt, jednak biorąc pod uwagę klasę rywali, a także własne problemy pozasportowe, nie będzie to łatwe zadanie.

Poznaniacy dopiero na cztery dni przed startem rozgrywek oficjalnie poznali swój domowy obiekt. Będzie nim Stadion Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim, zgłoszony we wniosku licencyjnym jako arena zastępcza. Warta chciała rozgrywać swoje spotkania na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej, ale nie była w stanie spełnić oczekiwań finansowych ego operatora.

– Członkowie komisji na wspomnianym posiedzeniu przyznali Warcie warunkową licencję z tzw. nadzorem infrastrukturalnym. Oznacza to, że klub będzie musiał regularnie składać raporty z postępów prac na wildeckim obiekcie. Warunkowa zgoda PZPN obowiązuje wyłącznie do końca sezonu 2024/2025. Ponadto klub będzie musiał płacić 10 tys. zł kary za każdy mecz, którego będzie gospodarzem w nadchodzącym sezonie – czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Wartę.

Gdy dobiegnie końca modernizacja Stadionu przy Drodze Dębińskiej, Warta przeniesie się właśnie na ten obiekt.