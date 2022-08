fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Moneta

Ruch Chorzów na zakończenie szóstej kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się w roli gospodarza z Chojniczanką Chojnice. Niewykluczone, że kluczową postacią w tym starciu będzie Łukasz Moneta, który w rozmowie z Goal.pl przekazał, że szeregach Niebieskich praktycznie nie przeżył procesu aklimatyzacji i natychmiast wkomponował się do drużyny, a ponadto zadeklarował, że fizycznie czuje się coraz lepiej.

Ruch Chorzów jest co prawda oficjalnie beniaminkiem Fortuna 1 Ligi, ale nie daje tego po sobie poznać

Niebiescy są aktualnie jedyna ekipą na zapleczu PKO Ekstraklasy bez porażki

Przed starciem z Chojniczanką Chojnice kilka słów w rozmowie z Goal.pl wyraził Łukasz Moneta

Ruch przed szansą na liderowanie

Ruch Chorzów po potknięciach Wisły Kraków i ŁKS-u w boju z Chojniczanką Chojnice stanie przed szansą objęcia prowadzenia w tabeli na zapleczu PKO Ekstraklasy. Niebiescy przystąpią do potyczki z drużyną Tomasza Kafarskiego po remisie z Górnikiem Łęczna, który przyjęto w Chorzowie z szacunkiem, ale także z lekkim zawodem.

– Jest na pewno mały niedosyt, bo mieliśmy więcej sytuacji. Dochodziliśmy w bocznych sektorach boiska do dośrodkowań. Brakowało jednak wykończenia. Z drugiej strony szanujemy wywalczony punkt i kontynuujemy naszą serię związaną z meczami bez porażki. Górnik Łęczna to ekipa, która spadła z Ekstraklasy i ma swoje ambicje. Dorobek punktowy tej drużyny nie odzwierciedla tego, jak grają w piłkę – mówił Łukasz Moneta w rozmowie z Goal.pl.

W ostatnim czasie w przypadku Fortuna 1 Ligi nie brakuje krytycznych opinii na temat terminarza rozgrywek. Być może wpływ na napięty grafik miało to, że z kontuzjami w boju z Zielono-czarnymi rywalizację zakończyli Przemysław Szur i Patryk Sikora. Były zawodnik Stomilu Olsztyn ma nadzieję, że urazy jego kolegów z zespołu nie są poważne.

– Mamy natłok meczów. W poniedziałek czeka nas kolejne spotkanie, więc sił może trochę brakować. Szkoda chłopaków, którzy wypadli. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, bo każdy w zespole jest teraz na wagę złota. Potrzebujemy każdego zdrowego zawodnika – przekonywał 28-latek.

– Nie wiem, kto układał ten terminarz i nawet nie chce się w to zagłębiać, ale łatwo nie jest. W najbliższym czasie mamy spotkanie w poniedziałek z Chojniczanką, a później w piątek z ŁKS-em. Ważne jest zatem, aby szybko się regenerować – uzupełnił piłkarz.

Ofensywny zawodnik w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w sześciu spotkaniach, w których strzelił jednego gola, a ponadto zaliczył trzy kluczowe podania. Moneta nie ukrywa, że ma cel, aby w każdym spotkaniu poprawiać swoje indywidualne statystyki.

– Cieszy kolejna asysta. Mam nadzieję, że będę w każdym meczu dokładał cegiełkę do dobrych wyników zespołu. Wiemy, że ta liga będzie ciężka, więc do samego końca będzie trzeba walczyć. Dla nas najważniejsze na dzisiaj jest to, aby jak najdłużej utrzymać passę bez porażki – zakończył urodzony w Raciborzu piłkarz.

