Wisła zaprezentuje Moskala w tym tygodniu

Wisła Kraków nie zrealizowała podstawowego celu na sezon 2023/2024, jakim był awans do Ekstraklasy. Drużynie udało się za to sensacyjnie wygrać Puchar Polski, choć priorytet był zupełnie inny. Kibice domagali się pożegnania Alberta Rude, który zakończył z Białą Gwiazdą sezon na najniższej lokacie w całej historii. Po ostatnim meczu trwały rozmowy z hiszpańskim szkoleniowcem, którego w klubie chciał zatrzymać Jarosław Królewski. To sam Rude zadecydował, że nie podejmie się kontynuowania swojej misji.

Wisła przystąpiła więc do prac nad sprowadzeniem nowego trenera. Królewski zapowiedział, że będzie nim Polak, co jest dla kibiców pozytywną wiadomością. Wszystko wskazuje na to, że do Krakowa wróci Kazimierz Moskal, który już dwukrotnie prowadził Wisłę jako pierwszy trener. Mógł do niej trafić już zimą, lecz wówczas postanowiono zatrudnić Rude.

Biała Gwiazda lada moment sfinalizuje rozmowy i podpisze kontrakt z Moskalem. TVP Sport informuje, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się oficjalna prezentacja z jego udziałem.

Sprowadzenie Moskala sugeruje, że Wisła Kraków chce zminimalizować ryzyko wpadki i wreszcie wrócić do Ekstraklasy. 57-latek jest uważany za “eksperta od awansów”, bowiem już dwukrotnie wprowadzał ŁKS Łódź do elity. Od października 2023 roku pozostaje bez pracy, kiedy to łodzianie postanowili go pożegnać.

