fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Oficjalne przekazanie numeru na fecie

Przyszłość Toniego Kroosa bardzo długo pozostawała niewyjaśniona. W pewnym momencie media były wręcz przekonane, że przedłuży swoją wygasającą umowę z Realem Madryt. Pomocnik podjął jednak bardzo zaskakującą decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery, co nastąpi po mistrzostwach Europy. W sobotę legendarny zawodnik rozegrał swój ostatni oficjalny mecz dla Królewskich, pomagając im w zdobyciu kolejnej Ligi Mistrzów.

Kroos wielokrotnie deklarował w przeszłości, że planu odwiesić buty na kołku, gdy będzie jeszcze występował na najwyższym poziomie, tak aby nie rozmienić się na drobne. Kilka miesięcy temu podjął decyzję o powrocie do reprezentacji Niemiec, choć wcześniej już z niej zrezygnował. Zamierza pomóc swojej drużynie na nadchodzącym Euro 2024, którego Niemcy będą gospodarzem.

Z kibicami Realu Madryt Kroos pożegnał się podczas fety z okazji zdobycia Ligi Mistrzów. Skorzystał z tej okazji, publicznie przekazując swój numer Federico Valverde. W przyszłym sezonie to Urugwajczyk będzie występował z “ósemką” na plecach. Już wcześniej sugerowano, że numer Kroosa trafi właśnie do niego.

– Mam do was pytanie. W następnym sezonie mój numer osiem jest wolny. Macie jakiś pomysł? Ja mam. To przyjemność przekazać ten numer Fede Valverde – oznajmił Kroos, publicznie informując o tym fakcie kibiców mistrza Hiszpanii.