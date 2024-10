PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Łęczna

Leandro wrócił do Górnika Łęczna. Nowa rola

Górnik Łęczna za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Zielono-Czarni zatrudnili na tej posadzie Leandro Messiasa dos Santosa znanego jako po prostu Leandro. 40-letni Brazylijczyk zastąpił na tym stanowisku Pavola Stano, który wcześniej pełnił tę rolę, a teraz będzie mógł bardziej skupić się na funkcji pierwszego trenera oraz otrzyma kompetencje menadżera.

Tym samym Leandro zaliczył wielki powrót do pierwszoligowego klubu. 40-latek wraca na Lubelszczyznę, ale tym razem sprawdzi się jako dyrektor sportowy, ściśle współpracujący z Pavolem Stano. Przypomnijmy, że mający polskie obywatelstwo Brazylijczyk był piłkarzem Górnika Łęczna w latach 2015-2017 oraz 2019-2022. Występujący w linii obrony zawodnik rozegrał w zielono-czarnej koszulce 171 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 13 asyst.

– Chciałbym bardzo podziękować prezesowi klubu za zaufanie i za to, że zostałem dyrektorem sportowym. Nie zostałem wybrany dlatego, że długo grałem w Górniku Łęczne, ale dlatego, że zarząd widział we mnie potencjał w tej roli. Uznano mnie za osobę, której można zaufać i która poświęci całe serce dla tego klubu. To nie nasz interes jest najważniejszy, ale interes klubu. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy sukcesy – powiedział Leandro cytowany przez oficjalną stronę internetową pierwszoligowca.

Lewy obrońca na polskich boiskach występował także w Stali Mielec oraz Koronie Kielce.