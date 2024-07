Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

Wisła Kraków: Królewski “bardzo docenia” Rodado

Wisła Kraków i Angel Rodado – ta historia będzie miała kolejny rozdział. Hiszpan był łączony z letnim transferem, ale ostatecznie przedłużył umowę i zostaje w drużynie Białej Gwiazdy. Jarosław Królewski był gościem programu “I liga raport” na kanale Meczyki.pl. Prezes klubu z Reymonta ujawnił kulisy negocjacji z napastnikiem:

– Rozmowy rozpoczęły się dosyć wcześnie, kontaktowałem się z agentem Rodado i samym zawodnikiem zaraz po poprzednim sezonie. Staraliśmy się zrozumie to, czego Angel potrzebuje. Oczywiste jest to, że miał on dużo ofert, zwłaszcza po takim sezonie. Klub także otrzymał kilka propozycji. Delegacja jednej z ekip mocno naciskała na ten transfer (Królewski przyznał, że było to Neftczi Baku). W takim momencie musimy mieć na uwadze przyszłość klubu, ale także piłkarza, a tamte kierunki są atrakcyjne ze względów finansowych. Nowy kontrakt sprawi, że Angel będzie jeszcze bardziej zmotywowany – zdradził Królewski.

– Nie chcemy rzucać liczb, bo to są bardzo prywatne sprawy, ale… bardzo doceniam Angela – dodał prezes Wisły Kraków w odpowiedzi na pytanie o kwotę podwyżki wynagrodzenia.

W czwartek Angel Rodado będzie mógł odwdzięczyć się za zaufanie. Wisła Kraków w rewanżowym starciu 2. rundy el. do Ligi Europy zmierzy się z Rapidem Wiedeń i ma do odrobienia jednobramkową stratę.

