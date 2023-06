Wisła Płock właśnie poinformowała, że kontrakt Jakuba Rzeźniczaka z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. Z kolei według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" oraz Pawła Gołaszewskiego z tygodnika "Piłka Nożna", piłkarz może trafić do Kotwicy Kołobrzeg.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Jakub Rzeźniczak odchodzi z Wisły Płock

Umowa pomiędzy klubem, a doświadczonym obrońcom została rozwiązana za porozumieniem stron

36-latek może trafić do Kotwicy Kołobrzeg

Rzeźniczak odchodzi z Wisły Płock

Wisła Płock spadła z PKO Ekstraklasy po słabym sezonie w swoim wykonaniu. A szczególnie po fatalnej rundzie wiosennej. “Nafciarze” w ostatniej kolejce ulegli Cracovii 0:3, choć zwycięstwo dałoby im utrzymanie w lidze. Tak się jednak nie stało i do nowego sezonu przystąpią już w Fortuna 1. lidze. To oznacza duże cięcie kosztów i potrzebę przebudowy kadry.

Teraz z zespołem już oficjalnie pożegnał się Jakub Rzeźniczak, obrońca rozwiązał umowę z klubem za porozumieniem stron. 36-latek w barwach “Nafciarzy” występował od czerwca 2019 roku. W tym czasie rozegrał dla zespołu Wisły Płock 92 spotkania, zdobywając w nich trzy bramki.

🔚 Wisła Płock żegna się z @JakubRzezniczak. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Dziękujemy za wspólne cztery lata i życzymy powodzenia w dalszej karierze. ⤵

— Wisła Płock (@WislaPlockSA) June 15, 2023

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” oraz Pawła Gołaszewskiego z tygodnika “Piłka Nożna”, Rzeźniczak może trafić do II ligi. A konkretnie do ekipy Kotwicy Kołobrzeg, która znów będzie chciała powalczyć o awans do Fortuna 1. ligi.

