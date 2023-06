PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów

Rada Miasta podjęła decyzję w sprawie budowy nowego stadionu Ruchu Chorzów

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za rozpoczęciem prac

Budowa obiektu miałaby rozpocząć się w przyszłym roku

Pierwsza wbita łopata coraz bliżej?

Temat nowego stadionu dla Ruchu Chorzów wałkowany jest od jakiegoś już czasu. Teraz, dzięki powrotowi klubu na piłkarskie salony nabiera on coraz bardziej realnego kształtu. Wszyscy zdają sobie sprawę, że gra drużyny na wynajmowanym obiekcie w Gliwicach w dłuższej perspektywie czasu jest niemożliwa. Podobnie jak powrót na obecny stadion przy ulicy Cichej 6, który nie spełnia norm i wymagań.

Dlatego też na dzisiejszej sesji Rady Miasta Chorzów została podjęta uchwała popierająca budowę nowego stadionu Ruchu Chorzów. Co warte podkreślenia była to uchwała jednogłośna. Dzięki niej możliwe jest złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, który w razie pozytywnego rozpatrzenia pozwoli uzyskać dotację w wysokości niespełna 104 mln złotych.

– Koszt przebudowy obiektu przy ulicy Cichej ma wynieść 249 690 000 zł. Dodatkowo ujęto 6 mln złotych na sport bar oraz 6 mln złotych na podgrzewaną murawę, zatem na stadion ma zostać przeznaczone łącznie ponad 261 mln zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ma wynieść 103,9 mln zł netto, zaś miasto zamierza wziąć kredyt na kwotę 109 mln zł – przekazał portal Niebiescy.pl

