Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Patryk Szwedzik

Patryk Szwedzik może odejść ze Śląska

Do startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy pozostało już tylko kilka dni. Śląsk Wrocław będzie musiał mierzyć się z grą na trzech różnych frontach. Wkrótce rozpoczną eliminacje do europejskich pucharów, a w piątek wystartuje dla nich Ekstraklasa – w pierwszym meczu zmierzą się z Lechią Gdańsk. Następnie ruszy również Puchar Polski. Dla drużyny Jacka Magiery oznacza to duże wyzwania.

Jak do tej pory z zespołem głównie wiązali się nowi piłkarze. Mowa tu m.in. o Serafinie Szocie, Marcinie Cebuli oraz Sebastianie Musioliku. Dużo mniej było odejść ze Śląska, choć do największego doszło w przypadku Erika Exposito, który znalazł sobie po drobnych zawirowaniach już nowy klub. Niemniej na kilka dni przed startem ligi klub ma problemy, bowiem zdrowi są tylko dwaj napastnicy. Mimo to wiele wskazuje na to, że jeden z nich wkrótce opuści zespół.

Mowa tu mianowicie o Patryku Szwedziku. Według informacji przekazanych przez Bartosza Wieczorka ze “sport.tvp.pl” napastnik WKS-u rozegrał ostatnio sparing w barwach Chrobrego Głogów i być może trafi w najbliższym czasie do tego zespołu z Betclic 1. ligi. 22-latek dla ekipy z Wrocławia rozegrał 22 mecze, w których zdobył jednego gola.

