Kramer wraca do Legii?

Legia Warszawa sprowadziła tego lata do ataku Jeana-Pierre’a Nsame, a ponadto celuje w transfer jeszcze jednego napastnika. W ofensywie robi się zbyt tłoczno, więc klub naciskał na rozstanie z Blazem Kramerem. 28-latkiem poważnie zainteresował się turecki Konyaspor, który doszedł do porozumienia z polską drużyną. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że Legia miała na tej sprzedaży zarobić pół miliona euro.

Kramer dotarł w sobotę do Turcji, gdzie miał przejść testy medyczne i podpisać trzyletni kontrakt. Kwestia ogłoszenia transferu się przedłużała, stąd pojawiły się sugestie, że podczas badań wykryto coś niepokojącego. Okazuje się jednak, że powód jest zupełnie inny. Tureckie media donoszą, że Kramer wraz ze swoim agentem na finiszu operacji naciskali na zmianę ustalonych wcześniej warunków umowy. Niewykluczone, że transfer kompletnie się wysypie, a Słoweniec wróci do Warszawy.

Kramer trafił do Legii w 2022 roku. Na przestrzeni dwóch sezonów rozegrał dla niej 46 spotkań i strzelił dwanaście bramek. W ostatnich miesiącach miał większe problemy zdrowotne, przez co nie mógł występować regularnie. Goncalo Feio nie uwzględnia go w swoich planach na przyszły sezon, bowiem chce postawić w linii ataku na duet Nsame – Marc Gual.

