Wisła Kraków będzie musiała zmierzyć się z kolejną kontuzją. Na jakiś czas wypada Łukasz Zwoliński, o czym informuja "WP SportoweFakty". To kolejny uraz gracza Białej Gwiazdy i problem dla Kazimierza Moskala.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Wisła ma problem. Kolejny gracz wypada z gry

Wisła Kraków ma spore problemy kadrowe na początku sezonu. Nie dość, że Biała Gwiazda musi grać na dwóch frontach, to w dodatku jej kadra jest dość wąska i ma problemy z kontuzjami. Liczne urazy dotykają m.in. Josepha Colleya, Igora Sapałę oraz Bartosza Talara. Teraz okazuje się, że to grono powiększa się o znaczące ogniwo i powoduje kolejny ból głowy u Kazimierza Moskala.

Jak poinformował serwis “WP SportoweFakty”, nieobecność Łukasza Zwolińskiego w kadrze na ostatni mecz ligowy z Arką Gdynia podyktowana jest kontuzją, a dokładnie krwiakiem mięśnia czworogłowego uda. Jeśli ten zejdzie, to będzie wiadomo, jak długa czeka napastnika Wisły Kraków pauza.

Łukasz Zwolinski ma krwiaka na mięśniu czworogłowym, jak ten zejdzie to będzie więcej wiadomo jak dluga pauza. Ale ponoć ma się ku lepszemu. — Justyna Krupa (@JustynaKrupa77) August 19, 2024

Łukasz Zwoliński przyszedł do Wisły Kraków z Rakowa Częstochowa. Do tej pory pod Wawelem rozegrał siedem spotkań i nie może pochwalić się zdobytą bramką. Jego forma też jest daleka od ideału, choć z meczu na mecz wyglądał nieco lepiej. Niemniej kontuzja może jego powrót do dobrej dyspozycji zniweczyć.

Już w najbliższy czwartek Biała Gwiazda zmierzy się z Cercle Brugge w meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

