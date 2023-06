PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sołowiej

We wtorek odbyły się mecze półfinałów baraży o grę w PKO BP Ekstraklasie

W pierwszym z nich Puszcza Niepołomice poradziła sobie na wyjeździe z Wisłą Kraków

Puszcza w niedzielę zmierzy się w finale z Bruk-Bet Termaliką, która okazała się lepsza od Stali Rzeszów

Puszcza Niepołomice w finale baraży o Ekstraklasę

Wielkim faworytem całych baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy była Wisła Kraków. Puszcza Niepołomice nie przestraszyła się jednak wyżej notowanego rywala. Już do przerwy goście prowadzili przy Reymonta 2:0 po trafieniach Kamila Zapolnika i Łukasza Sołowieja. Gracze trenera Tułacza nie wypuścili korzystnego rezultatu z rąk i wystąpią w niedzielnym finale baraży. W końcówce Biała Gwiazda zdołała co prawda strzelić bramkę, ale okazała się ona jedynie trafieniem honorowym. Ostatecznie tablica wyników wskazywała rezultat 4:1.

Termalica lepsza od Stali Rzeszów

Drugi półfinał rozstrzygnęli na swoją korzyść zawodnicy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W pierwszej połowie wynik otworzył Wiktor Biedrzycki, a po zmianie stron na 2:0 trafił Muris Musanović. Tym samym Stal Rzeszów pożegnała się z marzeniami o awansie. Z kolei Słonie nie tylko przeszły dalej, ale też najważniejsze spotkanie rozegrają na swoim stadionie.

Kiedy finał baraży o Ekstraklasę?

Do finału baraży o grę w przyszłym sezonie PKO BP Ekstraklasy dojdzie w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Jego gospodarzami będą Słonie, które zajęły trzecie miejsce sezonie zasadniczym. Puszcza była piąta.

